Jokerien vaikeutunut koronatilanne siirsi Leijonien pelaajavalinnat loppuviikkoon – ”Suunnitelma meni vähän uusiksi”

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajavalinnat Helsingin EM-kotiturnaukseen 5.-8. marraskuuta julkistetaan loppuviikosta. Valinnat viivästyvät KHL:ssä pelaavien Jokerien vaikeutuneen koronatilanteen takia.

Helsingin-turnauksen joukkue valitaan käytännössä kotimaisessa Liigassa pelaavista kiekkoilijoista. Liigassa kiekkoilevia NHL-lainapelaajia ei Leijonien joukkueessa marraskuussa nähdä.

– Meillä oli pläni, että kotiturnauksen joukkue rakennettaisiin kotimaan Liigan ja KHL:n Jokerien pelaajista. Sitten Jokereissa ilmeni koronatartuntoja, joten suunnitelma meni vähän uusiksi, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa, jossa Leijonista poiketen julkistettiin naisten, alle 20-vuotiaiden miesten ja alle 18-vuotiaiden poikien syksyn maajoukkueet.

Jokerien tilanne on vielä syynissä.

– Jokereiden tilannetta seurataan, mutta sen jo tiedämme, ettei muita KHL-pelaajia koronatilanteen vuoksi nähdä Karjala-turnauksessa. Valinnat tehdään Liigassa ja muissa eurooppalaisissa sarjoissa pelaavista pelaajista, Jalonen ilmoitti.

Kansainvälinen ottelutauko on venynyt koronavirusepidemian takia poikkeuksellisen pitkäksi. Suomen miesten maajoukkue on viimeksi pelannut maaottelun 9. helmikuuta Ruotsin EM-turnauksessa isäntämaata vastaan.

NHL-lainoista ei hyötyä keväällä

Maajoukkueiden EM-sarjan on Helsingin jälkeen määrä jatkua Venäjällä 17.-20. joulukuuta.

– Turnaus pelataan joulun alla Venäjällä, ja silloin on luonteva aika painottaa valinnoissa KHL-joukkueiden suomalaispelaajia, Jalonen kertoi.

Hän teki muun valmennusjohdon kanssa saman ratkaisun, johon päätyi viime viikolla Ruotsi ja sen päävalmentaja Johan Garpenlöv. Kotimaisessa Liigassa pelituntumaa yllä pitävillä NHL-lainakiekkoilijoilla ei ole maajoukkueeseen asiaa.

– Vastaus on simppeli. Joka kevät päätavoitteemme on kevään MM-kisat, jotka toivottavasti ensi vuonna pelataan. NHL-lainat eivät tuolloin pysty osallistumaan MM-turnaukseen, koska heillä on menossa NHL- tai AHL-pelit, Jalonen perusteli.

Edellinen, keväällä 2019 Slovakiassa pelattu MM-turnaus, antoi Jaloselle luottoa, että Suomi voi rakentaa arvokisajoukkueensa muiden kuin NHL-vahvistusten varaan. Sensaatiomaisesti maailmanmestaruuteen venyneessä miehistössä oli vain kaksi pelaajaa, joilla oli kuluvalta kaudelta pelikokemusta NHL:stä: Chicago Blackhawksin puolustaja Henri Jokiharju ja Florida Panthersin hyökkääjä Juho Lammikko.

Koronakupla Helsingissä

Leijonien on tarkoitus pelata ensimmäinen maaottelunsa liki yhdeksään kuukauteen, kun se kohtaa Helsingin Areenassa ensi viikon torstaina Venäjän. Turnaus alkaa samassa hallissa muutamaa tuntia aiemmin Tshekin ja Venäjän kohtaamisella.

– Se oli tarkoitus pelata Tshekissä, mutta ottelu siirrettiin varotoimena Helsinkiin. Pyritään saamaan aikaan kuplamaiset olot, joissa turvallisuus on etusijalla, Suomen joukkueen GM Jere Lehtinen kertoi.

Moni suomalainen NHL-ammattilaispelaaja sai kokemusta maailman ykkösliigan loppukauden koronakuplasta, kun pudotuspelejä pelattiin keskitetysti Kanadan puolella Edmontonissa ja Torontossa.

– Olemme olleet yhteydessä NHL-pelaajiin ja saaneet heiltä hyödyllistä briifausta. Joukkue oleskelee EM-turnauksen aikana ainoastaan hotellilla ja hallilla, jossa menemme omia teitämme. Elämme kuplassa, jonne menoa ennen on annettava negatiiviset koronatestit, Lehtinen kuvaili.

Venäjä tempoilee

Venäjä herätti viime viikolla huomiota, kun sieltä tihkui tietoa, että maata edustaisi Helsingin EM-turnauksessa alle 20-vuotiaiden joukkue. Turnauksen kolme muuta maata Suomi, Ruotsi ja Tshekki ovat tyrmänneet aikeet.

– Venäjä teki erikoisen, itsenäisen päätöksen informoimatta etukäteen muita. Päätös ehditään vielä muuttaa, Jalonen luotti.

Jääkiekkoilussakin omavaltaiseen toimintaan tottunut Venäjä joutunee tässä tapauksessa kumartamaan kansainvälisille säännöille.

– Tämä on miesten turnaus. Jos Venäjä haluaa pelata turnauksessa, sen on saatava jalkeille miesten joukkue, koska säännöt sanovat niin. Ehkäpä Venäjä on halunnut vähän kokeilla kepillä jäätä, kun alle 20-vuotiailla ei ole maaotteluja, ja miesten turnauksessa olisi hyvä valmistaa kaksikymppisten joukkuetta koviin peleihin, Jalonen pohti motiiveja.

Alle 20-vuotiaiden MM-turnaus pelataan keskitetysti Kanadan Edmontonissa ensi joulu-tammikuussa. Suomi aloittaa turnauksen 25. joulukuuta paikallista aikaa Saksaa vastaan.

Reima Rautiainen

STT

Kuvat: