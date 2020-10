Joshua Cheptegei jahtaa myös kympin maailmanennätystä: ”Mikään ei ole korona-aikana parempaa kuin nämä hullut ennätysyritykset”

Ugandalainen maailmanmestari Joshua Cheptegei tavoittelee keskiviikkona Valenciassa 10 000 metrin juoksun maailmanennätystä. Cheptegein tavoitteena on Kenenisa Bekelen ME-aika 26.17,53 ja ennätyksen riisto yli 20 vuoden etiopialaishallinnasta ensi kertaa Ugandaan.

Dohan 2019 MM-kisoissa kympin mestaruutta juhlinut Cheptegei on juossut tänä vuonna 5 kilometrin katujuoksun ja 5 000 metrin ME-tulokset 12.51 ja 12.35,36.

– Nyt on ennätysten aika. Koronatilanteen takia emme voi kilpailla mestaruuksista emmekä mitaleista, joten nyt on parasta yrittää maailmanennätyksiä, Cheptegei kertoi Valencian juoksun aattona järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Cheptegei, 24, on kilpaillut tänä vuonna vain kahdesti ja molemmilla kertaa Monacossa ME-vauhdilla. Maantievitosen ennätyksen hän juoksi helmikuun puolivälissä ja ratavitosen ennätyksen elokuun puolivälissä.

Myös 16 vuotta kestänyt 5 000 metrin ennätys oli Bekelen nimissä.

– Kukaan ei oikein uskonut, että pääsisin edes lähelle vitosen ennätystä, mutta nyt se on minun. Sen jälkeen kympin ennätys on luontevasti seuraava tavoite. Mikään ei ole korona-aikana parempaa kuin nämä hullut ennätysyritykset, Cheptegei jatkoi.

Puolen minuutin kaula ennätykseen

Cheptegein 10 000 metrin ennätys on 26.48,36, jolla hän on tilastoissa vasta 18:s. Kauden aiemmat juoksut enteilevät silti vakavaa ennätysyritystä.

Valencian juoksussa Cheptegein jäniksiin kuuluu muiden muassa kenialainen MM-kisojen finalisti Nicholas Kimeli.

Miesten 10 000 metrin juoksun maailmanennätys oli suomalaisten hallinnassa 1921-44. Sen jälkeen ME-vauhtiin kykenivät suomalaisista vielä Viljo Heino 1949 ja Lasse Viren 1972.

Afrikkalaiset juoksijat ovat pitäneet kympin ennätystä hallussaan vuodesta 1993.

