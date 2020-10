Juhlintaa rajoitetaan koronan takia Berliinissä – mutta Tukholmassa aukenivat yökerhot

Saksassa ja Puolassa otettiin lauantaina käyttöön uusia koronarajoituksia, koska tartuntojen määrä on lähtenyt uuteen kasvuun. Berliinissä baarit ja ravintolat suljetaan lokakuun loppuun asti kello 23. Myös kaikki kaupat paitsi apteekit ja huoltoasemat on pantava kiinni samaan aikaan.

– Nyt ei ole juhlimisen aika, sanoi Berliinin pormestari Michael Müller.

Liittokansleri Angela Merkel varoitti aiemmin, että alueet, joilla tartunnat leviävät, saavat kymmenen päivää aikaa saada tilanne haltuun.

Puolassa viranomaiset käskivät ihmisiä käyttämään maskeja kaikissa julkisissa tiloissa.

Ruotsin Uppsalassa peruttiin viime tingassa suuri opiskelijajuhla, johon oli odotettu jopa 400:aa osanottajaa. Tukholman osakunnan oluenjuontiin keskittyvä Stocktoberfest pantiin jäihin sen jälkeen kun yliopistoministeri Matilda Ernkrans jyrähti ja vaati opiskelijoita kantamaan vastuunsa. Korona on viime aikoina levinnyt nopeasti Uppsalassa.

Toisaalla juhlinta pääsi taas vauhtiin. Tukholman keskustan Stureplanin yökerhot avasivat perjantaina taas ovensa puolen vuoden tauon jälkeen. Yökerhot sulkivat ovet maaliskuussa, kun hallitus määräsi, että ravintoloissa pitää olla pöytiintarjoilu.

Aftonbladet kertoo, että asiakasmääriä on nyt rajoitettu ja tiloja on järjestetty niin, että turvaetäisyyksiä voidaan pitää. Lehden haastattelemat asiakkaat tosin epäilivät, että yökerhokävijät eivät muutaman drinkin jälkeen välttämättä malta pysyä loitolla toisistaan.

Ensimmäinen tartunta komission jäsenellä

Koronan kerrottiin lauantaina levinneen myös EU-komissioon, kun tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava komissaari Mariya Gabrielilmoitti saaneensa tartunnan. Hän on ensimmäinen komissaari, jolla on varmistettu tartunta.

Bulgarialainen Gabriel sanoi jo maanantaina jäävänsä karanteenin, koska yksi hänen läheisistä työtovereistaan oli saanut tartunnan.

Euroopan suurkaupunkien joukossa Bryssel on yksi pahiten koronasta kärsineistä Madridin ja Pariisin lisäksi.

