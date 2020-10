Jukurien Vitali Abramovin sopeutuminen liigakaukaloihin oli vertaansa vailla – NHL-apujen merkitys liigajoukkueille on ollut vaihteleva

Maali varsinaisella peliajalla ja voitto-osuma rangaistuslaukauksella kaksi sekuntia ennen jatkoajan päättymistä olivat Vitali Abramovin sisääntulo jääkiekkoliigaan kaksi viikkoa sitten. Ottawan NHL-organisaatioon kuuluva venäläinen varmisti Jukureille kauden ensimmäisen voiton, eivätkä Abramovin uroteot jääneet Ässät-otteluun.

Pari päivää myöhemmin hän laukoi kaksi täysosumaa 4-1-voitossa HIFK:sta, ja tuota ottelua seuranneissa kahdessa tappiossa hän oli maalintekijänä tai syöttäjänä mukana Jukurien kaikissa maaleissa.

Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen myöntää venäläishyökkääjän merkityksen käänteentekevänä pelaajana, mutta pitkässä juoksussa pelkkä Abramov ei riitä pudotuspelipaikan tavoitteluun.

– Haluamme enemmän voittoja. Ensimmäinen voitto antoi suunnan ja apua henkiselle puolelle, Kauppinen alleviivaa.

Jukurit etsi apua hyökkäykseensä, ja mikkeliläisille tarjottu Abramov sopi ruutuun.

– Lisäksi hänellä oli kontakti Mikkelissä, koska Vitali on Aleksandr Jakovenkon lapsuudenkaveri. He ovat pelanneet yhdessä junioreissa, Kauppinen mainitsee venäläispuolustajan.

Nuoret nälkäiset

Uravaiheensa suhteen Abramov edustaa tyypillistä poikkeuskauden vahvistusta. Hän on päässyt NHL-pelien makuun, mutta läpimurto taalajäillä on tekemättä.

Venäläinen ei ole liigakaukaloiden ainoa vahvistus, jonka merkitys joukkueelle on ollut kiistaton. Piste per peli -tahdilla edennyt ruotsalaishyökkääjä Emil Bemström on tuikkinut HIFK:n tähtenä, eivätkä KalPan Eetu Luostarinen ja Otto Leskinen tai Lukon Aleksi Saarela ole tulleet Suomeen vain sukuloimaan.

Muilla HIFK:n vahvistuksilla on ollut tukkoisempaa. Ennen keskiviikon kierrosta Joona Luoto oli kasannut yhdeksässä ottelussa pinnat 2+2, Otto Koivula neljässä ottelussa 1+1, ja Antti Suomela esitteli kiikareita kolmen ottelun jälkeen.

– Suomela on ollut loukkaantuneena, ja Koivula hyppäsi pitkän pelaamattomuuden jälkeen suoraan otteluruuhkaan. Luoto on työteliäs pelaaja ja on pelannut näköistään peliä, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen avaa.

Abramovin sopeutuminen oli vertaansa vailla, etenkin kun ottaa huomioon taustat.

– Neljätoista vuorokautta karanteenissa uudessa maassa ja yksin hotellihuoneessa. Ei ole helppoa. Palo pelaamiseen oli kova, Kauppinen kehaisee.

Harkittu riski

HIFK:n ei alun perin pitänyt hankkia NHL-miehiä, mutta loukkaantumissuma pakotti joukkueen pelaajamarkkinoille. Kun vahvistukset aikanaan lähtevät, sairastuvan pitää olla tyhjä ja aukot pitää pystyä täyttämään omin voimin.

Myös Ilveksen pukuhuoneeseen jää tyhjiä paikkoja, kun merkittävissä rooleissa olevat Arttu Ruotsalainen, Lassi Thomson, Juuso Välimäki ja Lukas Dostal lähtevät. Heidän tapaansa KooKoon pistehai Kasper Björkqvist sekä Pelicansin tehopuolustaja Oskari Laaksonen ja odotettua vaisummin esiintynyt Jesse Ylönen lähtevät mannertenväliselle lennolle ensimmäinen NHL-ottelu mielessään.

Jukurien lysti loppuu, kun Ottawa kutsuu Abramovin harjoitusleirille.

– Eiköhän se ole kollektiivinen ongelma, kun se päivä koittaa. Hän on tärkeä pelaaja meille nyt, mutta jo sopimusta tehdessä tiesimme, että hän lähtee sitten, kun virallinen työnantaja häntä tarvitsee, Kauppinen muistuttaa.

Työsulkukauden tunnelmaa

Harvalukuinen liigayleisö nauttii pelaajaloistosta, jollainen Suomen kaukaloissa nähtiin edellisen kerran työsulkusyksynä 2012. Työsulusta poiketen Suomeen tänä syksynä pelituntuman perässä palanneet NHL-avut ovat pelkästään nuoria pelaajia.

Lähes kaikki yrittävät vasta ottaa paikan NHL:stä. Poikkeuksen muodostavat Montrealissa hyvän aseman saavuttanut Jesperi Kotkaniemi (Ässät), viime kaudella Columbuksen vakiopelaajiin noussut Bemström ja vahvoja jaksoja San Josessa pelannut Suomela.

Oma lukunsa on myös Kärppien Jesse Puljujärvi, joka palasi epäonnistuneelta Pohjois-Amerikan valloitukseltaan Suomeen jo 2019. Nyt torniolaisen taskussa kutittelee uusi NHL-sopimus.

Yleisöllä riittäisi ihasteltavaa tavallista liigakautta enemmän, mutta seurattavaa riittää myös kanssapelaajilla, jotka näkevät esimerkkejä maailman huipulta.

– Meillä on hyviä esimerkkejä Sallisen Jerestä lähtien jo muutenkin, HIFK:n päävalmentaja Pikkarainen näkee.

Jukurien päävalmentaja Kauppinen kertoo pukukopissa riittävän mallia nuorille pelaajille jo omasta takaa, kun nuoret saavat oppia kokeneemmilta uralla etenemiseen. Ottawa-laina Abramovilla on silti temppunsa, joita kannattaa seurata.

– Se ratkaisee, mitä hän tekee kentällä. Toki muun muassa siitä voi ottaa oppia, miten häneltä lähtee laukaus, Kauppinen vinkkaa.

Poikkeusvuosi vaikuttaa myös muuhun pelaajatarjontaan. Normaalioloissa NHL:n varaustilaisuus olisi pidetty kesällä, joten suomalaisten ykkösnimi Anton Lundell ja ehkä joku muukin varatuista suomalaisista nuorisotähdistä saattaisi viilettää jo nyt rapakon takana. Vallitsevassa tilanteessa suomalaisyleisö nauttii HIFK-hyökkääjä Lundellin ja muiden lokakuussa varattujen edesottamuksista todennäköisesti koko kauden 2020-21 ajan.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: