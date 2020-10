Juu-juu-juustossa löytyy! Vilppaan uusi takamies on Tyler Cheese

Vilpas löysi nopeasti korvaajan keskiviikkona potkut saaneelle Jahaad Proctorille. Uusi takamies on 23-vuotias ja 196-senttinen Tyler Cheese.

Cheese pelasi alkuvuoden Italian Serie A:ssa Trevisiossa. Hän on jo siis valmiiksi Euroopassa, joten aikaero- ja karanteenirasitus on huomattavasti helpompi kuin amerikkalaispelaajilla yleensä. Keskiviikon Kataja-ottelussa Cheesea ei sentään nähdä.

Cheese päätti yliopistouransa Akronissa. Samasta koulusta on Vilppaan sentteri Jeremiah Wood.

– Tunnen hänet, sillä pelasimme kaksi vuotta sitten kesäkorista Akronissa samassa jengissä. Tyler osaa pelata, Wood vakuutti Vilppaan tiedotteessa.

– Mielestäni meiltä on puuttunut joukkueesta kaveri, joka painaa mielellään rimalle asti ja tässä on sellainen.

Cheese pelasi Akronissa seniorikauden 15,7 pisteen, 4,9 levypallon ja 3,4 syötön keskiarvoilla.

Sopimus Treviso Basketin kanssa päättyi kuuden Supercupin ja kolmen Serie A -ottelun jälkeen. Cheese pelasi Serie A -ottelut 11 minuutin ja neljän pisteen vaatimattomilla keskiarvolla. Olimpia Milanoa vastaan hän säkitti 10 pistettä.

– Tyler oli meidän kiikarissa jo kesällä, mutta kahden vuoden sopimus Trevisoon päätti kiinnostuksen tänne. Iso asia on, että hän on ollut alkukauden kivikovassa seurassa pelaamassa ja treenaamassa, joten hän on varmasti saman tien pelikunnossa, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen muistuttaa.

Vilpas pelaa tällä viikolla kaksi ottelua. Keskiviikkona Joensuun Kataja saapuu Salohalliin ja lauantaina viikingit matkustavat Korihaiden vieraaksi Pohitulliin.