Jyri Lehtosen mielestä Korisliiga kaipaa erilaisuutta – ”Liitosta on turha hakea syypäätä”

Jyri Lehtosen Kouvot on aiheuttanut Vilppaalle lähivuosien kipeimmät pudotuspelitappiot.

Keväällä 2016 Vilpas hävisi eeppisen puolivälieräsarjan, ja keväällä 2019 Kouvot yllätti Vilppaan välierissä. Kumpikin ottelusarja venyi täyteen mittaan, ja kummankin kauden päätteeksi Lehtonen palkittiin vuoden valmentajana.

Nyt Lehtonen aloittaa toisen peräkkäisen sapattivuotensa Korisliigasta. Koripalloon ja Korisliigaan hän ei silti ole ottanut etäisyyttä. Kouvot on edelleen niin lähellä Lehtosen sydäntä, että hän puhuu seurasta me-muodossa.

Toisaalta: onhan hän Kouvojen minipoikien valmentaja.

Mikä on ollut suurin oppi juniorien valmentamisessa?

– Harjoitustapahtumissa pitää olla enemmän liikettä ja vähemmän puhetta.

Onko ollut ikävä Korisliigan arkea?

– Aluksi ei ollut. Vedin kuitenkin aika kovan pätkän: kolmen vuoden sisällä kaksi kertaa finaaleihin. Liigakaudet loppuivat toukokuussa ja kesäkuussa alkoi U20-maajoukkueleiritys.

– Omat poikani ovat 7- ja 11-vuotiaat. On kiva olla läsnä eikä vain paikalla.

Onko tullut kyselyitä liigaseuroilta?

– Kausien alussa on ollut erilaisia vaihtoehtoja. Ne eivät ole natsanneet monesta eri syistä. Valmentaminen toisessa kaupungissa ja lapset toisessa kaupungissa ei ole hyvä yhdistelmä.

Mitään kiirettähän ei ole…

– Se on hassua, että olisin 46-vuotiaana yksi vanhimmista valmentajista Korisliigassa. Jos katsoo Euroliigaa tai NCAA:n Final Fouria, niin valmentajien keski-ikä on 70 vuoden hujakoilla. Kokemus on kuitenkin on asia, jota ei voi korvata. Nykyaikana on vielä helppo pitää itsensä ajan tasalla.

Miten tarkasti seuraat Korisliigaa?

– Katsoin viime kaudella 90 prosentista otteluista joko 1–2 erää tai koko ottelun. Olen sen verran romantikko, että pysyn myös tulospiilossa. Sellaista ottelua on mukavampi katsoa nauhalta, jonka lopputulosta ei tiedä.

Allekirjoitatko sen, että Korisliiga on edelleen urheilullisesti ja taktisesti mainettaan parempi?

– Kyllä. Valmentajat ja staffit tekevät käytettävissä olevaan rahamäärään suhteutettuna uskomattoman hyvää työtä.

– Amerikkalaispelaajia siirtyy Korisliigasta joka kauden jälkeen Saksaan, Italiaan tai Espanjaan. Amerikkalaisten keskiarvopalkka on kuitenkin alle 3 000 taalaa. Siihen nähden olemme nähneet täällä uskomattoman hyviä pelaajia.

Seurojen budjetit ovat kuitenkin koronan vuoksi pienentyneet entisestään.

– Tällä hetkellä moni seura laittaa ison määrän euroja joko suomalaisiin pelaajiin tai sitten jenkkeihin. Ei ole sellaista tasapainoa suomalaisten, amerikkalaisten ja valmennuksen kesken.

– Suomalaisen koripallon kannalta tervein tapa olisi laittaa kolmannes jokaiseen. Ikävä kyllä sillä ei mestaruutta voiteta. Valmennuksen potti on joka tapauksessa liian alhainen. Harvassa paikassa kakkosvalmentaja on täysammattilainen.

Viimeiset vuodet on käyty keskustelua Korisliigan roolista niin Koripalloliitossa kuin suomalaisessa pelaajakehityksessä. Miltä keskustelu on näyttänyt sellaisen valmentajan silmin, jonka käsistä on kulkenut viisikollinen maajoukkuepelaajia?

– Liiton suunnalta on turha hakea syypäätä. Liigaseurat päättävät itse asioistaan. Liiton tuki ei ole rahallista, vaan enemmän organisaatiopuolella.

– Korisliigaan pitäisi mahtua erilaisia joukkueita. Jos joka kauden lopussa on 11 pettynyttä joukkuetta ja yksi väärin voittanut mestari, niin se ei ole terveellä pohjalla.

Millaisia joukkueita Korisliigassa pitäisi sitten olla?

– Ylpeitä häntäpään porukoita, joille kotiottelut ovat juhlaa. Sitten joukkueita, jotka hankkivat nuoria kotimaisia ja amerikkalaisia pelaajia ja pelaavat mestaruudesta kerran 5-10 vuodessa. Sitten vielä 1-3 ”powerhousea”, jotka ovat edellä muita ja pelaavat eurosarjoja.

– Kouvolassa olemme onnistuneet siinä, että 700-800 katsojaa käy katsomassa meidän päivittäisen toimintamme tulosta. 300-3000 katsojaa tulee vasta menestyksen mukana jäähalliin.

Kenellä Korisliigassa pelaavista nuorista on parhaat mahdollisuudet luoda kansainvälinen ura?

– Okko Järven olisi jo pitänyt lähteä ulkomaille. Hänen tasonsa ja pelaajaprofiili ”3&D” -pelaajana on riittävä kovallekin tasolle.

– Korisliigassa on ylipäätään hirveän vähän nuoria pelaajia! Ykköskorin pelaajat ovat viimeiset viisi vuotta menneet HBA:n kautta eteenpäin. Korisliiga ei ole päässyt näihin pelaajiin käsiksi.

Kouvot näyttää jatkavan sitä kulttuuria, jonka seuraan loit: ykkösviisikossa on kotimainen profiilipelaaja (Tuomas Hirvonen) ja neljä jenkkiä, kakkosviisikossa on nuoria kotimaisia ja Divari A:ssa kypsyy kymmenen nuorukaista lisää.

Onko tämä paras tapa toimia?

– Se on meille paras tapa, mutta ei välttämättä muille. 10 vuoden pohjatyö on kantanut hedelmää. Meillä on 2000-luvulla syntyneitä pelaajia, joiden kehittymistä odotamme silmät kiiluen.

– Yleisölle on hirvittävän tärkeää, että he pääsevät näkemään nuoren pelaajan kehitystä useamman vuoden ajan ennen kuin he nousevat Korisliigaan. Ei se kasvattajaseura ole yleisölle niin merkittävä kuin se, että pelaaja on kasvanut seurassa.

Itse asiassa saman on huomannut Salossa. Aatu Kivimäki ja Riku Laine ovat täällä yleisön suosikkeja. Kumpikaan ei ole Vilppaan kasvatti, mutta kumpikin on kasvanut Vilppaassa liigatason pelaajaksi.

– Juuri näin. Ja kun puhuit tuosta Kouvojen kulttuurista, niin (Suomen ex-päävalmentaja) Robert Petersen on sanonut, että valmentajalle tärkeintä eivät ole mestaruudet vaan se, millaisen perinnön hän jättää. Itse koen, että Kouvoihin jättämäni perintö on onnistunut.

– Vilppaassa taas Tupamäen Mikko teki vuosia pohjatöitä, loi malleja ja arvomaailmaa. Sen jälkeen kun Mikko lähti, niin Vilpas on ollut joka kausi mestarisuosikki. Että jos Keijon (Poutiainen) ja Anteron (Jokinen) lisäksi sinne aiotaan pystyttää kolmas patsas, niin Mikolle.

– Toki varmaan osan salolaisten mielestä Vilpas aloitti voittamaan vasta sitten kun Mikko lähti. Eikö olekin hölmö homma!

Juttu on osa Salon Seudun Sanomien Korisliigan ennakkoliitettä, joka ilmeistyi maanantain lehden yhteydessä.