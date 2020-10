Jyväskylän kaupunginhallitus erotettiin ja kasattiin uudelleen – murhan yrityksestä epäilty Teemu Torssonen savustettiin ulos

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on erottanut kaupunginhallituksen ja nimittänyt uuden hallituksen. Päätökset tehtiin maanantaina valtuuston kokouksessa.

Taustalla on valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Teemu Torssosen tapaus. Torssonen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä.

Kaupunginvaltuuston asettama valiokunta esitti viime viikolla kaupunginhallituksen erottamista, sillä valiokunta katsoi, että Torssonen on menettänyt poliittisen luottamuksen. Torssonen ei suostunut itse eroamaan luottamustehtävistään.

Uusi kaupunginhallitus pysyi varsinaisten jäsenten osalta kokoonpanoltaan samana Torssosta lukuun ottamatta, ja Torssosen tilalle kaupunginhallitukseen valittiin perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi.

Kuntalain mukaan rikoksesta epäilty valtuutettu voidaan erottaa luottamustehtävistään, jos häntä vastaan on nostettu syyte. Torssosta vastaan syytettä ei ole, vaan hän on nyt tutkintavankeudessa.

Laki mahdollistaa kuitenkin sen, että koko luottamuselin eroaa ja sen tilalle valitaan uusi.

Jyväskylän kaupunginhallituksessa istunut Torssonen erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä viime vuonna. Torssonen muodosti tämän jälkeen oman valtuustoryhmän, jonka nimi on Jyväskyläläisten hyväksi.

STT