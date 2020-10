Kansainvälinen tyttöjen päivä muistuttaa syrjinnästä ja juhlii tyttöjen voimaa

Tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä muistutetaan syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa. Tytöt joutuvat syrjityiksi sekä ikänsä että sukupuolensa takia.

Samalla tänään on juhlapäivä, sillä tarkoitus on myös nostaa esiin tyttöjen voimaa ja mahdollisuuksia.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin teemana tämän vuoden tyttöjen päivälle on verkkohäirintä. Planin mukaan naiset kohtaavat internetissä häirintää 27 kertaa todennäköisemmin kuin miehet.

Teemapäivän yhteyteen kuuluu myös maailmanlaajuinen Girls Takeover -tempaus, jossa tytöt ottavat päiväksi niin poliittisten, yhteiskunnallisten kuin taloudenkin johtajien paikan. Aiemmin tällä viikolla esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) luovutti paikkansa 16-vuotiaalle Aava Murrolle.

STT

