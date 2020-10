Teijon kansallispuistossa on kuhissut pitkälle syksyyn

Teijon kansallispuiston elo–lokakuun kävijämääriä arvioidessa viidenneksen kasvu vuoden takaiseen verrattuna on ”aika varovainen arvio”. Näin sanoo Metsähallituksen puistomestari Petri Loikkanen, joka pohjaa arvionsa muun muassa polttopuihin.

– Polttopuuta meni kaiken kaikkiaan viime vuonna noin 200 mottia, kun sitä on jo nyt lokakuun loppuun mennessä mennyt lähemmäs 300 mottia. Se antaa hiukan suuntaa, Loikkanen miettii

– Varmaan se virallinen arvio täytyy ilmoittaa viidenneksen kasvuna viime vuoteen verrattuna, kuten Metsähallituksen heinäkuun loppuun asti ulottuvista tilastoista käy ilmi. Oma tuntuma on kuitenkin, että elokuun alun jälkeen viidenneksen lisäys vuoden takaiseen ei enää riitä, hän jatkaa.

Poikkeuksellisen tästä vuodesta on tehnyt myös retkeilysesongin kesto. Kun tavallisena vuotena retkeilyinnostus on kääntynyt selvään laskuun elokuun lopulla, riitti tänä vuonna retkeilijöitä tasaisena virtana pitkälle syyskuuhun.

Ja syyslomalla palattiin viikoksi takaisin heinäkuun ruuhkalukuihin.

– Syyslomaviikolla oli arkisinkin se tilanne, etteivät meidän parkkipaikkatilamme riittäneet kävijöille. Loppukesän ja syksyn ajalta syyslomaviikko tekee vielä selvän piikin muutenkin vilkkaaseen kävijävirtaan, Loikkanen kertoo.

Vaikka kansallispuistossa onkin riittänyt pitkälle syksyyn kuhinaa, ei tuo kuhina ole kuitenkaan näkynyt suurena rahavirtana kaikkien alueen yrittäjien kassoissa. Kun suurin osa puistossa vierailevista ihmisistä on päiväretkeläisiä, ei majoittujia ole enää elokuun puolivälin jälkeen ollut liiaksi.

– Heinäkuu ja elokuun alku olivat vielä ihan kohtalaisen hyviä ja verrattavissa viime vuoteen, mutta sen jälkeen kun koulut alkoivat, on ollut aika hiljaista. Näkyyhän se, ettei ulkomaalaisia ole Teijolla tai Mathildedalissa juuri näkynyt. Viime vuonna meillä oli majoittujia 18 eri maasta, kun tänä vuonna heitä on ollut viidestä eri maasta, Kirjakkalan ruukkikylän yrittäjä Kai Schneider kertoo.

Kokonaisuutena vuosi on kuitenkin ollut Kirjakkalan ruukkikylässä kohtalainen. Tilanne olisi eri, jos yritys panostaisi pelkästään kokous- ja tapahtumapalveluihin.

– Nyt voi sanoa, että vaikka tilanne ei ole hyvä, on se kuitenkin hallinnassa. Jos meillä ei olisi majoituspalvelua ja tarjoaisimme pelkästään kokous- ja muita yrityspalveluja, olisi lappu jo luukulla. Ne peruttiin käytännössä kaikki keväällä, eikä syksyllekään ole ollut montaa tapahtumaa. Nyt toivotaan vain, että alkuvuonna tilanne olisi jo parempi, Schneider miettii.

Syyslomaviikon jälkeen kävijämäärät ovat luonnollisesti kansallispuistossa laskeneet. Lokakuun viimeisinä päivinä kävijämäärään vaikuttaa viikonpäivää enemmän se, millainen sää sattuu olemaan.

– Hyvänä päivänä voidaan puhua edelleen kymmenistä autoista parkkipaikoilla, mutta sadepäivinä on totta kai hiljaisempaa. On mielenkiintoista nähdä, minkälainen talvi on edessä. Jos lunta ei tule, voi retkeilijöitä käydä taas läpi talven. Ja jos taas tulee, saapuvat silloin pilkkijät ja retkihiihtäjät, puistomestari Petri Loikkanen miettii.

Keskiviikko Teijon kansallispuistossa alkoi aurinkoisena syyspäivänä, mutta kääntyi iltapäivän ja illan aikana sateisen koleaksi. Espoolaiset Tiina Kosonen ja Tuula Mäkinen ehtivät kiertämään Matildanjärven juuri ennen kuin saderintama saavutti retkeilyreitit.

– Meidän piti tulla tänne jo kesäkuussa, mutta silloin majoitus ei onnistunut, joten kävimme nyt sitten päiväretkellä syyslomapäivän kunniaksi. Ainakin tällä kokemuksella voi sanoa, että maisemat ovat hienoja ja reitit oikein helppokulkuisia, he kehuivat.

Mäkinen oli ennen keskiviikkoa käynyt kertaalleen Teijon kansallispuistossa, mutta Kososelle kerta oli ensimmäinen. Seuraavaa kertaa varten suunnitelma on jo selvillä:

– Täytyy lähteä katsomaan vähän uusia reittejä, köysilossi täytyy kokeilla ainakin. Sitä on sanottu raskaaksi, mutta eiköhän pippurinen suomalainen siitä selviä, Mäkinen naurahtaa.