Käräjäoikeus piti United Brotherhoodille määrätyn väliaikaisen toimintakiellon voimassa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti pitää rikollisryhmä United Brotherhoodille määrätyn väliaikaisen toimintakiellon voimassa. UB:n lakkauttamista ajavat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus vaativat toimintakiellon jatkamista ja UB:n johtaja vastusti sitä.

Toimintakielto tarkoittaa käytännössä sitä, että UB:n toiminnan harjoittaminen voidaan katsoa rikokseksi. Esimerkiksi jengin tunnusten käyttö voi olla syy epäillä rikosta.

Toimintakielto oli määrätty alun perin tammikuussa. Oikeuden mukaan ryhmä toimii lain ja hyvän tavan vastaisesti. UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla, käräjäoikeus totesi tammikuussa.

Lakkauttamisasiassa jatkui maanantaina valmisteluoikeudenkäynti, joka keskeytyi keväällä koronaviruksen takia. Varsinainen pääkäsittely järjestetään marraskuun lopulla.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen. He vetoavat asiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset. Paidoissa lukee ”No law can break a brotherhood” eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

UB:n johtaja aikoo kutsua henkilötodistajiksi ainakin jengin toiminnassa olleita miehiä.

Valmisteluoikeudenkäynnissä tuli maanantaina ilmi, että UB:n Helsingin-osaston kerhotilalla Tuusulassa ei ole viime syksyn jälkeen ollut toimintaa.

UB:n johtajana pidetty mies vastustaa lakkauttamista

UB:n johtajana pidetty Tero Holopainen on kiistänyt sen, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

– Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys. Vankilaan joutuneiden jäsenten tukeminen ei osoita rikollisen menettelyn hyväksymistä vaan pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa, on vastaajapuoli oikeudessa vedonnut.

Syyttäjä vaatii Holopaiselle toisessa oikeusprosessissa 13 vuoden vankeusrangaistusta useista törkeistä rikoksista. Syyttäjän mukaan hän on muun muassa välittänyt noin 30 kiloa amfetamiinia, pitänyt hallussaan lukuisia aseita, pessyt rikollista rahaa ja pahoinpidellyt teräaseella yhden jengin jäsenen. Holopainen kiistää kaikki syytteet.

Lahteen perustettu uusi ryhmä

Poliisi epäilee, että UB:n toimintaa on jatkettu laittomasti vastoin väliaikaista toimintakieltoa. Parikymppisen miehen epäillään pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Miesten epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi syyskuussa, että Lahteen on perustettu uusi rikollisryhmä Red Roots, jonka toiminta muistuttaa UB:n toimintaa. Poliisin käsityksen mukaan Lahden UB:ta ei enää ole, ja uuteen ryhmään on poliisin mukaan siirtynyt Lahden UB:n entisiä jäseniä.

UB perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät.

Jecaterina Mantsinen

STT

