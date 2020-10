Kasperi Kapaselle kaavaillaan paikkaa Sidney Crosbyn ketjusta

Kasperi Kapanen saattaa pelata tulevalla NHL-jääkiekkokaudella samassa ketjussa Sidney Crosbyn ja Jake Guentzelin kanssa, Pittsburgh Penguinsin general manager Jim Rutherford sanoi NHL:n nettisivuilla.

– Toivomme todella, että meillä on oikea kemia Sidin ketjulle. Hänellä on ollut erittäin hyvä kemia Guentzelin kanssa, ja se jatkuu, mutta toivomme todella että Kapanen olisi se kaveri, joka toimisi oikeana laitahyökkääjänä, Rutherford sanoi.

Pittsburgh osti Kapasen 25. elokuuta Toronto Maple Leafsista osana kuuden pelaajan kauppaa. 24-vuotias suomalaishyökkääjä teki 69 NHL-ottelussa viime kaudella 13 maalia ja syötti 23.

– Mielestäni Kapasen nopeuden ja kyvyn hakea kiekkoja sekä sen, että Sid pystyy löytämään hänet avoimella kentällä, pitäisi toimia hyvin, mutta se jää nähtäväksi.

Kapanen itse oli mielissään ajatuksesta, että hän pelaisi joko Crosbyn tai Jevgeni Malkinin ketjussa.

– Pelkästään se, että he ajattelevat, että voisin olla jommallakummalla noista kahdesta paikasta, on valtava kunnia. Tietenkin pelaisin silloin kahdesta maailman parhaimmasta pelaajasta toisen rinnalla. Haluan olla erinomainen. Aion tulla harjoitusleirille valmiina ja näyttää kaikille, että en pelleile, Kapanen lupasi.

https://www.nhl.com/news/sidney-crosby-jake-guentzel-kasperi-kapanen-could-be-penguins-linemates/c-319473320

STT

Kuvat: