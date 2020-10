Someron urheilukentän katsomo kaipaa lisätuentoja, suoristamista ja muita korjauksia, jotta sitä olisi turvallista käyttää myös jatkossa. Näin todetaan ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä selvityksessä, jonka kaupunki tilasi.

Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo, että Raksantti Oy:n tekemän raportin perusteella katsomo on huonommassa kunnossa kuin oletettiin.

– Meidän täytyy nyt pohtia, pitääkö katsomon väkimäärää rajoittaa, Mäkinen huomauttaa.

Mahdollinen väkimäärän rajoittaminen liittyy huoleen puku- ja huoltorakennuksen päällä olevan katsomon liukumisesta.

Raportin mukaan katsomon kiinnitys alapuoliseen rakennukseen on varsin vähäinen. Katsomon vinous lisää osaltaan kiinnitykseen kohdistuvaa painetta. Jos kiinnikkeiden kapasiteetti ei ole riittävä, on vaarana, että koko katsomo lähtee liukumaan pellin päällä.

– Kiinnityspultteja ei hirveästi ole ainakaan näkyvissä. Jos katsomossa on enemmän väkeä, joka liikkuu tiettyyn suuntaan, on vaarana kiinnityksen pettäminen, Someron kaupungin tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi toteaa.

Raportin tehnyt diplomi-insinööri Antti Jaakkola suosittelee, että katsomon kiinnityksen riittävyyttä alapuoliseen rakennukseen selvitetään tarkemmin niin rakenteista kuin laskennallisesti. Jaakkola muistuttaa, että esimerkiksi katsomossa hyppiminen lisää kiinnitykseen kohdistuvaa painetta.

Vuonna 1963 valmistuneeseen katsomoon mahtuu tuhat katsojaa. Viime vuosina suosituimmissa tapahtumissa on ollut 300–400 henkeä.

Ulkopuolisen rakenneasiantuntijan raportissa nousee voimakkaasti esiin myös katsomon seinien ja muiden palkkien vinous sekä tuennan vähäisyys. Nämä kaikki vaikuttavat rakennuksen kantavuuteen yhdessä katsomon kiinnityksen kanssa.

Kauppi kertoo, että katsomossa on tuentoja nykypäivän rakentamisen mittapuun mukaan todella vähän.

– Esimerkiksi kattorakenteisiin liittyviä tuentoja ei ole ollenkaan.

Raksantti Oy antaa raportissa pitkän listan erilaisia suosituksia katsomon turvallisuuden varmistamiseksi.

Katsomo tulisi jäykistää lisätuennalla siten, että sen kallistuminen pysähtyy. Katsomon puupilarien, palkkien ja ristikoiden lujuusmitoitukset tulisi tarkistaa. Osa vinoon menneistä palkeista ja muista rakenteista pitäisi suoristaa ja korjata. Huolestuttavana pidetään muun muassa yläpohjan päärakennepalkin vinoutta.

Marko Mäkinen ja Jari Kauppi korostavat ulkopuolisen asiantuntijan raportin huomioiden olevan sellaisia, että niihin on pakko reagoida.

– Nyt esille tulleet asiat herättävät väkisin huolta. Aika paljon pitää tehdä, jotta katsomon saisi turvalliseksi, Mäkinen huomauttaa.

Kauppi muistuttaa, että nykytilanne vinoine seinineen ja palkkeineen laittaa katsomon rakenteet koville.

– Rakenteet väsyvät ja väsyvät. Jossakin tulee se raja vastaan, että joku kohta katsomossa pettää.

Puurakenteisen katsomon ympärillä on käyty Somerolla paljon keskustelua. Katsomosta on tehty myös suojeluesitys. Urheilukentän peruskorjauksessa katsomo on määrä korvata uudella, mutta valtuuston hyväksymä 1,6 miljoonan euron remontti jakaa edelleen tiukasti päättäjiä kahteen leiriin.