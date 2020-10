Kauneuden maalari yllätti itsensä: Tuskasta syntyi Johanna Oraksen tähän asti merkityksellisin työ

Koskella asuva kuvataiteilija Johanna Oras on koko uransa ajan maalannut määrätietoisesti omalla tyylillään. Hän on toteuttanut omia näkemyksiään välittämättä sen paremmin vallalla olevista trendeistä, aviomiehensä mielipiteistä kuin julkisesta paineestakaan. Tyyli on muuttunut vain iän ja kokemusten mukaan.

– Olen ajatellut, että minunkin linjani voi olla merkityksellinen: taiteen ei tarvitse olla täynnä tuskaa, vaan taiteilija voi tuoda esille myös kauneutta, Oras korostaa.

Toisista taiteenaloista poiketen Suomessa kuvataiteilijat jäävät usein suurelle yleisölle vieraiksi ja toivovat teosten puhuvan puolestaan. Oras on poikkeus. Hän on halunnut panna persoonansa likoon eikä ole suostunut sopeutumaan mihinkään oletettuun kuvataiteilijamuottiin. Hänen mielestään kuvataiteilijatkin voisivat nostaa arvostustaan vuotuisilla palkintogaaloilla, joita muutkin taiteenalat kuten elokuvataide ja teatteri järjestävät.

Oras hymähtää olevan ironista, että maalaustensa kauneudesta tunnettu taiteilija kokee toistaiseksi tärkeimmäksi työkseen vuonna 2014 maalaamansa teoksen Sorry we are closed. Se on osa 12 teoksen sarjaa, jonka Oras maalasi tyttärensä Olivian nuoruusvuosista.

– Olivia kamppaili teini-ikänsä ja some-maailman luomien paineiden kanssa. Sitä oli äitinä tuskaisaa katsoa vierestä. Maalasin kasvutarinasarjan ja totesin, että naisen kasvuvaiheen paineet olivat muuttuneet hyvin vähän omista nuoruusvuosistani.

Maalauksista Sorry we are closed korostaa, ettei aina tarvitse olla on line -tilassa.

– Se puhuttelee monia ihmisiä. Siihen on helppo samaistua, koska siinä on monta eri tasoa. Nyt korona on lisännyt siihen uuden tason.

Lukion jälkeen Johanna Oras, joka tuolloin oli vielä nimeltään Partanen, suuntasi vuodeksi Varsinais-Suomen kansanopistoon Paimioon.

– Olin pyrkinyt myös taideteolliseen korkeakouluun ja kuvataideakatemiaan, lukemaan elokuvataidetta, taidehistoriaa ja taidekasvatusta, mutta pääsykoepisteet eivät riittäneet, Oras muistelee.

Paimion-vuonna hänen tulevaisuuden suuntansa selvisi. Koulu tutustutti kuvataiteen laajaan kirjoon ja öljyvärimaalaus kolahti.

– Perehdyin öljyvärimaalauksen tekniikoihin Matti Karjulan ohjauksessa Se koukutti: olin löytänyt ilmaisukeinoni.

Sukulaiset kehottivat opiskelemaan jonkun ”oikean ammatin”. Oras pohti asiaa vielä vuoden, teki töitä ja luki avoimessa korkeakoulussa taidehistoriaa, mutta ei saanut taiteelta rauhaa. Hän haki opiskelemaan yksityiseen Tampereen taidekouluun ja ammatinvalinta sinetöityi.

– Minulla oli valtaisa nuoruuden uho, luja usko ainutkertaiseen taiteeseeni ja tahto valloittaa maailma. Aloin heti tehdä töitä ensimmäistä omaa näyttelyäni varten. Maalasin yökaudet.

Kiihkeä feministi ikuisti kankaalle omaa kasvutarinaansa, sisäistä tuskaansa ja kapinaa naiskuvaan kohdistuneita vaatimuksia vastaan.

Taidekauppias Reijo Oras avasi gallerian saman rakennuksen alakertaan, jossa taidekoulu oli, ja kutsui opettajat ja oppilaat avajaisiin. Johanna Oras arvioi avajaiset pinnalliseksi hömpäksi, mutta rehtori maanitteli hänet osallistumaan osana koulutusta. Oras paineli avajaisiin Muoti+Kauneus -lehden kaavoilla valmistamassaan leopardikuosisessa tekoturkiksessa, joka ulottui nilkkoihin, ja painoi päähänsä viininpunaisen baskerin.

– Ajattelin, että jos sinne on pakko mennä, niin tehdään se sitten näyttävästi!

Pitkän uran taidekauppiaana jo silloin tehnyt galleristi osoittautui sympaattiseksi ja charmantiksi mieheksi.

– Lehdissä oli kerrottu, että Reijo oli eroamassa, joten päätin iskeä. Mietin, että jos siitä ei muuta seuraisi, niin ainakin pääsisin pitämään näyttelyjä, Johanna Oras nauraa.

Opiskelija kuitenkin rakastui päätä pahkaa, mutta galleristi toppuutteli ja ynnäili 24 vuoden ikäeroa. Tyttö piti päänsä, mutta näyttelyä hän ei kuitenkaan saanut Oraksen galleriaan synkillä mielenmaisemillaan.

– Reijo sanoi, että olen tosi lahjakas ja kehui värien käyttöäni, mutta totesi, ettei hänellä ole asiakaskuntaa sellaiselle taiteelle.

Pariskunta meni naimisiin keväällä 1994. Kesällä Johanna Orakselle tarjoutui tilaisuus pitää näyttely Katariinan kesäpalatsissa Tsarskoje Selossa Venäjällä. Hän ei ollut uskoa todeksi, kun paikalle tulleet Pietarin taideakatemian professorit kutsuivat hänet oppilaitokseensa.

– Menin suoraan kolmannelle vuosikurssille ja suoritin diplomityön kahdessa vuodessa. Olin superlahjakkuuksien ympäröimänä, mutta läheskään kaikki heistä eivät suunnitelleet taiteesta ammattia. Opin, että pelkkä taito ja lahjakkuus eivät riitä. Menestyäkseen tarvitsee luovuutta, ideoita ja intohimoa tehdä ja luoda.

Pietarissa Johanna Oras näki mainoksen Firenzen taideakatemiasta ja lähetti paperit vetämään. Hän pääsi jonotuslistan ohi opiskelemaan kevätlukukaudeksi 1997.

– Siellä renessanssin kehdossa renessanssitaide alkoi viehättää ja tyylini muuttui. Siihen aikaan vallalla olivat performanssit, installaatiot, kaikenlaiset räiskeet ja ekspressiivinen taide. Uin jo nuorena vastavirtaan trendeistä välittämättä. Olen aina edennyt omalla tyylilläni.

Maalauksiin ilmestyneet runsaudensarvet viinirypäleineen ja Amorin enkeleineen koskettivat myös aviomiestä, joka totesi voivansa jo järjestää vaimonsakin tauluja näytteille. Johanna Oraksen ura sai vauhtia Turun XL-taidemessujen osastolta, josta Turun Sanomien toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja päätoimittaja Ari Valjakka ostivat kaikki esillä olleet seitsemän taulua.

Messuja seurasi debyyttinäyttely Hörhammerin galleriassa Helsingissä vuonna 1996. Kaikki 25 työtä myytiin puolessa tunnissa. Se oli sensaatio ja sai myös pahat kielet laulamaan. Oras on saanut uransa aikana osakseen niin vähättelyä kuin jopa kunnianloukkauksia. Hän ei vastaa perinteistä kuvaa vakavasti otettavasta taiteilijasta.

– Aloitin asetelmilla, ja kukkamaalariksikin haukuttiin. Minua on aina viehättänyt asetelmissa tarinan kertomisen mahdollisuus ja symboliikka, Oras sanoo.

Hänen kallansa alkoi elää tauluissa omaan elämäänsä ihmisen symbolina. Myöhemmin tauluihin ilmestyivät muun muassa nallet tuomaan esille taiteilijan huumoria ja naivistista puolta.

Johanna Oraksella on ollut uransa alusta lähtien teoksiaan näyttelyissä ympäri maailmaa. Yksi merkittävistä oli oma näyttely Louvren taidemuseon salongissa Carrousel du Louvressa vuonna 2001. Se toi hänelle salongin kunniapalkinnon satojen taiteilijoiden joukosta.

– Meilläkin voitaisiin ottaa oppia Ranskasta, jossa palkitaan näyttelyjen parhaimmisto, Oras ehdottaa.

Taiteilijapiirit ottivat suomalaisen hyvin vastaan, kun Oraksen perhe asui vakituisesti Ranskassa vuodet 2005–2013.

– Minulla oli ateljee Nizzan keskustassa, ja liityin viiteen taiteilijaseuraan. Heti neuvottiin, mistä kannattaa hakea maalit ja missä kehystää taulunsa.

Ensimmäisen Ranskan-talven kokemus valosta ja ympäröivästä kulttuurihistoriasta muutti Johanna Oraksen väripalettia ja antoi uusia aiheita.

– Ranskassa arvostetaan kuvataiteilijoita kuin kuninkaallisia, ja siellä kuvataiteen eri tyylisuuntia pidetään samanarvoisina. Luovan työn tekijöitä pidetään elämän taikureina, jotka tekevät koko ajan pieniä ihmeitä, Oras kertoo.

– Sikäläisen koulukasvatuksen ansiosta Ranskassa voi aloittaa keskustelun kuvataiteesta kenen tahansa putkimiehen tai pankkivirkailijan kanssa. Suomessa taidenäyttelyvieraskin yleensä sanoo, ettei tiedä taiteesta mitään.

Oras muistuttaa, että jokaisella on henkilökohtainen tuntemuksensa, eikä oikeaa tai väärää mielipidettä taiteesta ole.

Oraksilla on edelleen toinen koti Ranskassa, jossa he tavallisesti viettävät talvet. Kesät kuluvat Punkaharjulla, jossa heillä on Taidekartano Johanna Oras.

– Ostimme paikan vuonna 2009 ja pidimme ensimmäisen näyttelyn seuraavana kesänä. Se on lunastanut asemansa kesämatkakohteiden joukossa. Sinne saapuu 20 000 kävijää joka vuosi, Oras kertoo.

– Päätimme viedä kesänäyttelyjä sinne, missä ihmiset ovat jo valmiiksi: Poriin Jazzien aikaan ja Itä-Suomeen Savonlinnan oopperajuhlien aikaan.

Syksyt ja keväät Orakset asuvat Koskella, jonne koti ja ateljee remontoitiin entiseen Kankaan kouluun vuonna 1995.

Oman maalaustaiteensa lisäksi Johanna Oras opettaa kuvataiteen harrastajia kursseilla ja leireillä Koskella, Punkaharjulla ja myös Italiassa.

Parhaillaan Johanna Oraksella on pop up -näyttely Helsingissä Lindroos Kämp Galleriassa, ja marraskuun lopulla hän osallistuu Salossa Design Hillin pop up -tapahtumaan.

Johanna Oras suunnittelee myös taiteen oheistuotteita, koska tauluja edullisemmille tuotteille on kysyntää. Valaisin Grönlund on ottanut Oraksen kallakuosin valaisinmallistoonsa, ja Oras aikoo hyödyntää sitä myös muissa sisustustuotteissa. Vaatemallistokin on haaveissa. Sen valmistukseen on haussa kotimainen yhteistyökumppani.

– Taidetta voi olla myös arkisissa esineissä tuomassa mielihyvää. Aluksi teetin maalauksista kortteja ja sisustustauluja. Nyt oheistuotteet ovat oma kasvava linjansa, joka tuo varman leivänsiivun. En ole ikinä hakenut apurahoja enkä varmasti niitä saisikaan, hän hymähtää.

Johanna Oras kehuu aviomieheltään samaansa kannustusta ja tukea. Työkseen taiteen kanssa tekemisissä oleva ymmärtää, mitä taiteilijan työ vaatii.

– Hän hakee minut pois ateljeesta, jonne voin helposti jumiutua työskentelemään tauotta tuntikausiksi. Hän myös auttaa ylös synkistä kausista, jotka iskevät usein tammikuussa. Jouluna kaikkeen tekemiseen tulee stoppi, ja välillä on vaikeaa aloittaa uutta vuotta.

Vuodenajan synkkyys seurasi taiteilijaa myös Ranskaan, joten sen syynä ei ole valon vähäisyys, vaan ajankohta.

TAIDEAMMATTILAINEN

Johanna Oras

Syntyi Turussa 30.4.1970.

Kirjoitti ylioppilaaksi Turun lyseon lukiosta vuonna 1989.

Opiskellut kuvataiteita Tampereen taidekoulussa, Pietarin taideakatemiassa ja Firenzen taideakatemiassa.

Päätoiminen kuvataiteilija vuodesta 1993.

Pitänyt satoja yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla Euroopan pääkaupungeista Yhdysvaltojen Minneapolisiin ja Floridaan ja Kiinan Quanzhousta Qatariin.

Saanut useita näyttelypalkintoja kotimaan lisäksi Ranskasta, Italiasta, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Varsinais-Suomen liitto myönsi Aurora-mitalin vuonna 2017 kulttuurin ja taiteen saralla tehdystä työstä.

Julkisia teoksia muun muassa Säkylän kirkon alttaritaulu Taivaaseen astuminen, jonka Jeesukseen otti piirteitä näyttelijä Johnny Deppistä.

Naimisissa taidekauppias Reijo Oraksen (s. 1945) kanssa. 22-vuotias tytär Olivia Oras (s. 1998).

Harrastaa elokuvia, lukee ja kalastaa. Joskus virveliin on tarttunut kymmenkiloinen hauki.