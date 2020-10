Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen jatkaa kilpauraansa ensi kauden loppuun asti. Hän ilmoitti asiasta Kuopiossa järjestämässään mediatilaisuudessa.

Ruuskanen, 36, on saavuttanut olympiahopean 2012 ja Euroopan mestaruuden 2014. Hänen kolmas arvokisamitalinsa on EM-pronssi vuodelta 2016. Tänä vuonna Ruuskanen kilpaili ensimmäisen kerran vasta Kalevan Kisoissa elokuussa ja sai SM-hopean.

– Vuosi on ollut erikoinen. Heti Ruotsi-ottelun jälkeen, kun kuulin Saksan jätin 98-metrisestä, tuntui etäiseltä. Kun on saanut syksyn pohtia rauhassa ja saanut etäisyyttä, on päätös kypsynyt. Antti Ruuskasen ura jatkuu ja päättyy kauden 2021 loppuun. Olympiaunelma elää edelleen, Ruuskanen sanoi.

Ruuskanen debytoi aikuisten arvokisoissa 25-vuotiaana vuonna 2009, jolloin hän sijoittui Berliinin MM-kisoissa kuudenneksi. Seuraavana vuonna hän putosi opetusministeriön apurahoilta ja pohti vakavasti uransa lopettamista. Oman kertomansa mukaan Ruuskanen jo lopettikin hetkeksi vuonna 2011, jolloin hänet jätettiin ensin valitsematta MM-kisoihin. Ruuskanen pääsi lopulta MM-kisoihin Urheilun oikeusturvalautakunnan käännettyä asian hänen edukseen ja oli MM-kisoissa yhdeksäs.

Ruuskasen ennätys 88,98 on vuodelta 2015.

STT

Kuvat: