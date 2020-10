Keltainen Lumimies alkaa näkyä Disneyn kanavilla – Disney ja suomalainen Gigglebug Entertainment sopimukseen

Suomalainen Gigglebug Entertainment on solminut yhteistyösopimuksen oman alkuperäissarjansa Keltaisen Lumimiehen tuotannosta Disneyn kanssa.

Vastaava tuottaja Anttu Harlin sanoo STT:lle, että sopimuksen ansiosta yrityksen toiminta moninkertaistuu.

– Se on hieno juttu yritykselle, mutta se on merkittävä juttu ihan koko suomalaiselle animaatioalalle, Harlin sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Disney tilaa suomalaisen alkuperäisidean tuotantoon. Henkilökohtaisesti se on Harlinille unelmien täyttymys.

– Se on sellainen, mistä animaatioalalla unelmoi, ja nyt se on sitten totta.

Yhtiö kertoo tiedotteessa, että Keltainen Lumimies -sarjan tuotannon budjetti vastaa noin viittä tyypillistä suomalaista elokuvaa. Harlin sanoo, että tyypilliset suomalaiset elokuvat maksavat noin 1-1,5 miljoonaa euroa.

Ohjelma esitetään Suomessa Ylen kanavilla ja videopalvelussa sekä sen jälkeen Disneyn kanavilla ja videopalveluissa Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Sarjan tuotanto kestää noin kaksi vuotta. Myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradiot ovat tilanneet sarjan, ja se esitetään näissä maissa samaan aikaan kuin Suomessa.

”Haluamme osaltaan parantaa maailmaa”

Sarjan tuotanto on jo käynnistynyt. Tällä hetkellä sitä kirjoitetaan ja suunnitellaan hahmoja. Seuraava askel on hahmojen piirtäminen ja animointi.

Tällä hetkellä Gigglebug Entertainment työllistää 15 ihmistä, keväällä työntekijöitä on 40. Sarjan on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Keltainen Lumimies – Unstoppable Yellow Yeti perustuu Gigglebug Entertainmentin Harlinin ja luovan johtajan Joonas Utin kehittämään hahmoon, joka elää fiktiivisessä Wintertonin kylässä Napapiirin pohjoispuolella. Utti sai idean hahmoon heillä Lappeenrannassa asuneesta costaricalaisesta vaihto-oppilaasta, josta tuli hänen ja hänen perheensä ystävä.

Harlinin mukaan kaiken takana sarjassa on halu levittää positiivisuutta ja iloa lapsille.

– Uskon, että tehtävä on äärimmäisen merkityksellinen, ja sillä me haluamme osaltaan parantaa maailmaa. Olemme sinänsä ihan mahtavalla missiolla liikkeellä.

Hänen mukaansa tarinoissa on takana ehkä jokseenkin pohjoismainen tapa ajatella – viihteessä nauretaan, mutta tarinoissa on hyviä arvoja taustalla.

Viivi Salminen

STT

Kuvat: