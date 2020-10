Keräyksen kuukausi

Lokakuu mielletään Suomessa Roosa nauhan kuukaudeksi. Suomalaiset ovat ottaneet Syöpäsäätiön keräyksen omakseen niin, että sen tuotto on kasvanut vuosi vuodelta.Taloustutkimuksen helmikuussa tekemän tutkimuksen mukaan Roosa nauha on suomalaisten mieluisin lahjoituskohde. Sillä on tukijoita enemmän kuin millään muualla keräyksellä.

Rintasyövän tutkimukseen rahaa vuodesta 2003 kerännyt Roosa nauha laajenee tänä vuonna tukemaan myös muiden syöpien tutkimusta. Kampanjasta saadut tuotot ovat viime vuosina kasvaneet niin, että keräyksestä voidaan rahoittaa syöpätutkimusta laajemminkin.

Yleisen tason syöpätutkimus hyödyttää monia eri syöpiä sairastavia. Roosa nauha -keräys nostaa tänä vuonna esille periytyvyyden. Syöpä itsessään ei periydy, mutta alttius sairastumiseen voi periytyä.

Syövän ennaltaehkäisyä ja hoitoja voidaan kehittää vain tutkimuksen avulla. Suomalaisesta geeniperimästä on löydetty useita syövälle altistavia geenivirheitä. On tärkeää, että Suomessa on riittävästi varoja omaan syöpätutkimukseen, koska suomalaisten geeniperimä ja kansantaudit ovat erilaisia kuin missään muualla.

Vuosittain yli 34 000 suomalaista sairastuu syöpään. Suomen Syöpärekisterin tilasto kertoo, että uusien syöpätapausten määrä on jatkanut kasvuaan viiden vuoden tarkastelujaksojen välillä viisi prosenttia. Yleistymiseen vaikuttaa myös väestön ikääntyminen. Ennusteiden mukaan vuonna 2035 syöpään sairastuu yli 46 000 suomalaista.

Tutkimustyön myötä kehittyneiden hoitojen ansiosta yhä useampia sairastunut selviää syövästä. Syöpäsäätiö jakoi viime vuonna ennätysmäärän eli 7,3 miljoonaa euroa apurahoina kotimaiselle syöpätutkimukselle. Roosa nauha -keräys on tärkeä osa säätiön varainhankintaa. Viime vuonna Roosa nauha -keräys tuotti ennätykselliset 2,8 miljoonaa euroa. Tänä vuonna sen tavoitteena on rikkoa 3 miljoonan euron raja.