Keskusta torjuu liikenteen päästökaupan ja polttoaineiden veronkorotukset

Hallituspuolue keskusta torjuu ehdotuksen liikenteen päästökauppajärjestelmästä. Muun muassa Aalto-yliopiston ja VTT:n asiantuntijat nostivat päästökaupan ja veronkorotukset keskeiseksi keinoksi vähentää liikenteen päästöjä aiemmin lokakuussa antamassaan selvityksessä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo puolueen suhtautuvan ajatukseen hyvin kriittisesti. Puolue ei hyväksy tällä vaalikaudella enää uusia bensan tai dieselin veronkorotuksia, mutta ei lämpene myöskään päästökauppajärjestelylle, joka johtaisi polttoaineen hinnan nousuun.

– Se tulisi todennäköisesti johtamaan erittäin suureen alueelliseen epätasa-arvoon, Kurvinen sanoi toimittajille etäyhteyksin Kauhavalta.

Vähäpäästöisen liikenteen ratkaisujaan maanantaina esitellyt keskusta ajaa pitkän aikavälin ratkaisuksi veromallia, joka perustuisi autojen paikantamiseen. Uudistuksen myötä luovuttaisiin polttoaineiden verotuksesta ja autoilijaa verotettaisiin ajettujen kilometrien ja teiden luokan perusteella.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen aiemmin esiin nostamaa mallia on valmisteltu keskustalaisten mukaan jonkin aikaa. Kurvisen mukaan kyseessä on keskustalaisten ihanne, joka tähtää yli viiden vuoden päähän.

Ajatuksena olisi Kurvisen mukaan se, että autoilu on kalliimpaa siellä, missä on joukkoliikennettä.

– Tämä malli mahdollistaisi sen, että ei tarvitsisi ottaa ruuhkamaksuja käyttöön missään Suomessa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen uskoo, että uudistus olisi mahdollista tehdä siten, että ihmisten yksityisyydensuoja varmistetaan.

– Suomen perustuslaki jo yksin takaa yksityisyydensuojan. Lisäksi paikannus on jo käytössä useimmissa uusissa autoissa ja laajasti esimerkiksi nykyisissä puhelimissa, Torniainen sanoo.

Kallistuisiko esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvan työmatka-ajo, sitä puolueessa ei ole vielä laskettu, eikä tarkkaa mallia ole valmisteltu. Kurvisenmukaan pääkaupunkiseudullakin olisi todennäköisesti eri tavalla luokiteltavia teitä.

– Sellaista vaihtoehtoa ei enää ole, että mitään ei tehtäisi. Jos ei tee mitään, hyväksyy polttoaineverojen korotukset, Kurvinen sanoo.

Valtio saa merkittävän määrän verotuloja polttoaineiden verosta. Uutta veromallia pohditaan, koska polttomoottoriautot hupenevat, ja samalla vähenevät valtion verotulot.

Etätöillä iso merkitys

Keskustan eduskuntaryhmä arvioi, että merkittävä osa liikenteen päästövähennystavoitteesta voitaisiin saavuttaa etätöitä lisäämällä.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. VTT:n arvion mukaan jo aiemmin tehdyillä päätöksillä päästöt olisivat tippumassa noin 37 prosenttia aikarajan puitteissa. Vielä pitäisi löytää keinot 1,55 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseksi.

Uupuvien päästövähennysten aikaansaaminen ei ole silti läpihuutojuttu. Keskusta lähtee siitä, että kolmannes jäljellä olevasta päästövähennyksestä voidaan saavuttaa etätöillä.

– Jos miljoona suomalaista tekisi puolet viikosta etänä töitä, liikenteen päästöt vähenisivät 0,44 miljoonaa hiilidioksiditonnia, eduskuntaryhmä laskee.

Samalla puolue lisäisi tuntuvasti kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Keskustan eduskuntaryhmä esittää biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamista tulevina vuosina nykyisestä 30 prosentista jopa 40 prosenttiin. Kolmantena puolueen kansanedustajat uudistaisivat liikennejärjestelmää eli tehostaisivat logistiikkaa sekä panostaisivat joukkoliikenteeseen ja liikenneverkkoon.

Hallituksen tavoitteena on muuttaa liikenne kokonaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Vertailutasona on 2005.

Tyrmäys autoveron poistolle

Keskusta tyrmää kokoomuksen ehdotuksen autoveron poistamisesta. Oppositiopuolue kokoomus on ehdottanut ajoneuvon käyttöönoton yhteydessä perittävän autoveron poistamista, jotta autokanta uudistuisi vähäpäästöisemmäksi.

Keskustalaiset kuitenkin torjuvat ajatuksen, koska veron poistaminen ei heidän mukaansa ohjaisi kuluttajia ostamaan vähäpäästöisiä autoja, vaan voisi ennemminkin rohkaista isomman ja enemmän päästävän auton hankintaan.

Autoilusta kerätään vuosittain merkittävä määrä verotuloja. Summa on jopa noin 8 miljardia euroa veroa, kun mukaan lasketaan polttoaineverot, vuosittainen ajoneuvovero, autovero sekä arvonlisävero.

Keskusta haluaa pitää autoilusta kerättävät verot nykyisellä tasollaan, mutta ajoneuvoveron uudistamisesta puolueessa on valmiutta keskustella.

Anniina Luotonen

STT

