Keskustaoikeistolle vaalivoitto Liettuan parlamenttivaaleissa – Ingrida Simonyte nousemassa pääministeriksi

Liettuassa oppositiossa ollut keskustaoikeisto on voittanut maan parlamenttivaalit.

Kristillisdemokraattinen kotimaan liitto -puolue saa uuteen parlamenttiin 50 paikkaa, Baltian uutistoimisto BNS kertoo.

Puolueen ehdokas maan seuraavaksi pääministeriksi on Ingrida Simonyte. Hän toimi valtiovarainministerinä vuosina 2009-2012 ja oli viime vuonna presidenttiehdokkaana. Simonyte on ollut kotimaan liiton sitoutumattomana ehdokkaana useissa vaaleissa.

Aiempi valtapuolue, keskustavasemmistolainen Liettuan talonpoikien ja vihreiden liitto sai 32 paikkaa. Parlamenttivaaleissa äänestettiin sunnuntaina toisella kierroksella.

Simonyten odotetaan nyt pyrkivän muodostamaan hallituksen muiden liberaaliryhmittymien kanssa. Liberaalien liike sai parlamenttiin 13 paikkaa ja vapauspuolue 11 paikkaa, BNS kertoo.

Yhteensä Liettuan parlamentissa Seimasissa on 141 paikkaa. Keskustaoikeiston muodostamalla hallituksella olisi hallussaan yhteensä 74 paikkaa.

Uuden hallituksen on määrä aloittaa joulukuussa, kertoo uutistoimisto AFP.

Simonyte: Koronakriisin hoidon muututtava

Vaalikampanjan aikana Simonyte kritisoi Liettuan nykyisen pääministerin Saulius Skvernelisin hallituksen tapaa hoitaa koronaviruspandemiaa. Varhain maanantaina Simonyte sanoi, että hänen ensimmäiset tehtävänsä ovat budjetin uudelleenarviointi ja koronakriisin hoitotavan muuttaminen, BNS kertoo.

Simonyten mukaan nyt ei ole selvää, ketkä hallitusta neuvovat ja kuka viime kädessä tekee päätökset.

– Lääketieteen ammattilaiset ja tutkijat ovat kertoneet, että heitä ei kuulla, Simonyte sanoi AFP:n mukaan.

AFP:n mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Liettuassa todettu EU-maiden keskiarvoa vähemmän, mutta tartunnoissa on nähty viime aikoina kasvua. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Liettuassa on todettu yhteensä noin 10 200 koronatartuntaa ja 134 virukseen liittyvää kuolemaa.

Kansainvälisen valuuttarahaston arvio on, että Liettuan talous supistuu tänä vuonna 1,8 prosenttia, mikä on vähiten euromaissa, AFP kertoo.

Liettua on kamppaillun köyhyysongelman kanssa. Se on johtanut jyrkkään asukasmäärän laskuun, kun ihmisiä on muuttanut joukoittain Länsi-Eurooppaan paremman elämän toivossa. Liettuan väkiluku on noin 2,8 miljoonaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: