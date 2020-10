Kiina hermostui Yhdysvaltojen ja Taiwanin ohjuskaupasta – uhkaili vastatoimilla

Kiina uhkaa Yhdysvaltoja vastatoimilla, koska maa on ilmoittanut myyvänsä Taiwanille miljardin dollarin arvosta 135 ilmasta maahan -ohjusta. Kiina pitää Taiwania itselleen kuuluvana kapinallisena maakuntana.

Kiina syytti Yhdysvaltoja maiden välille vuonna 1970 allekirjoitetun diplomaattisen sopimuksen vahingoittamisesta. Kiinan ulkoministeriön tiedottajan Zhao Lijianin mukaan ohjusten myynti lähettää erittäin väärän viestin separatistijoukolle, joka puolustaa Taiwanin itsenäisyyttä. Zhao lisäsi, että Kiinan vastatoimet riippuvat siitä, miten tilanne kehittyy.

Kiinan puolustusministeriön tiedottaja Tan Kefei kehotti Yhdysvaltoja lopettamaan sotilaallisen yhteistyön Taiwanin kanssa, mikäli se aikoo välttää ei-toivotut seuraukset.

Kiina on voimistanut painostustaan Taiwania kohtaan siitä lähtien, kun Taiwanin presidentiksi valittiin 2016 Tsai Ing-wen. Tsai on korostanut Taiwanin olemassaoloa itsenäisenä valtiona.

Viime kuukausina Kiinan sotilaskoneet ovat loukanneet Taiwanin ilmatilaa useita kertoja. Lisäksi Kiina on jatkanut diplomaattista painostusta Taiwanin liittolaisia kohtaan.

Taiwanilla on diplomaattisuhteet 15 eri maan kanssa.

Maanantaina uutisoitiin Fidzhin pääkaupungissa Suvassa tapahtuneesta konfliktista, jossa Taiwanin kaupalliseen edustustoon oli tullut kaksi kiinalaisdiplomaattia kesken Taiwanin itsenäisyysjuhlien. Kiinalaisdiplomaatit olivat kuvanneet juhlissa olleita vieraita. Tilanne johti käsirysyyn kiinalaisten ja taiwanilaisten välillä, minkä päätteeksi poliisi vei kiinalaisdiplomaatit pois paikalta.

Kiina on ilmoittanut olevansa tarvittaessa valmis liittämään Taiwanin emämaan yhteyteen vaikka voimakeinoin.

STT

Kuvat: