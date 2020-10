Kiina moittii Suomen Hongkong-päätöstä – vaatii Suomea lopettamaan sekaantumisen Kiinan sisäisiin asioihin

Kiina moittii Suomen päätöstä Hongkongin kanssa tehdyn luovuttamissopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä. Presidentti Sauli Niinistö hyväksyi keskeyttämistä koskevan esityksen perjantaina.

Kiinan suurlähetystön internetsivuillaan julkaiseman lausunnon mukaan Kiina ilmaisee vakavan huolensa ja vahvan vastalauseensa Suomen päätöksestä.

Kiina vaatii Suomea noudattamaan kansainvälistä lakia ja kansainvälisten suhteiden perusnormeja. Samalla Kiina vaatii Suomea lopettamaan sekaantumisen Hongkongin ja Kiinan sisäisiin asioihin, jotta Suomen ja Kiinan väliset suhteet eivät vahingoitu.

– Hongkongin asiat ovat kokonaan Kiinan sisäisiä asioita, eikä ulkomaiden sekaantumista niihin sallita, Kiinan suurlähetystön lausunnossa sanotaan.

Kiinan ote kiristyi kesällä

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue. Kiinan ote Hongkongista on kiristynyt entisestään kesällä voimaan tulleen uuden turvallisuuslain seurauksena.

Turvallisuuslaki antaa Kiinalle laajan mahdollisuuden puuttua esimerkiksi Hongkongin tuomioistuinten ja median toimintaan sekä kansalaisten perusvapauksiin. Laki muun muassa mahdollistaa vakavista rikoksista epäiltyjen tuomitsemisen Kiinassa.

Turvallisuuslain myötä Hongkongin alueen oikeudellisen tilanteen voidaan katsoa muuttuneen epäselväksi, esittelymuistiossa kerrotaan.

– Luovuttamissopimuksen tekohetkellä vallinneiden olosuhteiden voidaan katsoa muuttuneen siten, että sopimusvelvoitteiden soveltamiselle ei ole nyt edellytyksiä, muistiossa sanotaan.

Kiinan suurlähetystön lausunnon mukaan turvallisuuslaki on tärkeä askel yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen toteuttamisessa Kiinassa.

– Sen täytäntöönpano myötävaikuttaa Hongkongin oikeudellisen kehyksen vahvistamiseen, sosiaalisen järjestyksen varmistamiseen, liiketoimintaympäristön kehittämiseen sekä Hongkongin pitkän aikavälin turvallisuuden, vaurauden ja vakauden parantamiseen, lausunnossa todetaan.

Saksa keskeytti jo heinäkuussa

EU-maista myös Saksalla, Tshekillä, Irlannilla, Hollannilla ja Portugalilla on kahdenvälinen luovuttamissopimus Hongkongin kanssa.

Saksa ilmoitti jo heinäkuun lopulla keskeyttävänsä luovuttamissopimuksen soveltamisen. Lisäksi Hollanti ja Irlanti ovat päättäneet keskeyttää sopimuksen soveltamisen.

EU:n ulkopuolisista maista muun muassa Yhdysvallat ja Britannia ovat keskeyttäneet luovuttamissopimuksen soveltamisen.

http://www.chinaembassy-fi.org/eng/xwdt/t1824670.htm

Tuomas Savonen

STT

