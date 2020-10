Kiinan uutistoimisto: Qingdao testannut muutamassa päivässä jo 7,5 miljoonaa kaupunkilaista

Kiinan itäisessä rannikkokaupungissa Qingdaossa on muutamassa päivässä testattu 7,5 miljoonaa ihmistä koronaviruksen varalta, Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua raportoi. Massiivinen testaus aloitettiin maanantaina sen jälkeen, kun kaupungissa havaittiin kymmenkunta koronavirustartuntaa viikonlopun aikana.

Viranomaisten mukaan uusia tartuntoja ei ole löydetty. Tulos on saatu yli neljästä miljoonasta näytteestä.

Kiina on ilmoittanut, että kaikki kaupungin asukkaat on määrä saada testattua perjantaihin mennessä. Arviot kaupungin asukasluvusta vaihtelevat yhdeksän ja yhdentoista miljoonan välillä.

Maailmanlaajuisesti varmistettu jo yli 38 miljoonaa koronavirustartuntaa

Maailmalla on tähän mennessä varmistettu jo yli 38 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Määrällisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Intiassa. Yhdysvalloissa tartuntojen määrä lähentelee kahdeksaa miljoonaa, kun taas Intiassa on varmistettu yli 7,1 miljoonaa tartuntatapausta.

Miljoonan tartunnan rajapyykki on ylittynyt myös Brasiliassa ja Venäjällä. Brasiliassa tartuntoja on ollut yli 5,1 miljoonaa ja Venäjällä reilut 1,3 miljoonaa kappaletta.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä lähestyy maailmanlaajuisesti 1,1 miljoonaa.

