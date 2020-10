Kirgisian presidentti sanoo olevansa valmis eroamaan – tietyin ehdoin

Keski-Aasian Kirgisiassa kaksi suurta mielenosoittajaryhmää otti perjantaina yhteen maan pääkaupungissa Bishkekissä. Mielenosoittajat olivat marssineet kaduilla eri poliittisten tahojen puolesta, yhdistävänä tekijänään lähinnä se, ettei kukaan tue nykyjohtoa.

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan pääkaupungissa on rikottu muun muassa autojen ikkunoita ja ammuttu laukauksia ilmaan.

Ennen perjantaisten mielenosoitusten kärjistymistä maan presidentti Sooronbai Jeenbekov sanoi olevansa valmis eroamaan tietyin ehdoin. Tämän lisäksi hän julisti pääkaupunkiin poikkeustilan.

Protestit Kirgisiassa alkoivat sunnuntaina vilpillisinä pidettyjen parlamenttivaalien vuoksi. Mielenosoittajat ovat vaatineet myös Jeenbekovin eroa.

Kirgisiassa on ollut valtatyhjiö sen jälkeen, kun parlamenttivaalien tulos mitätöitiin tiistaina.

Jeenbekov sanoi perjantaina voivansa erota, kunhan maassa on ensin päätetty päivämäärä uusille vaaleille ja parlamentti sekä presidentin kanslia ovat vahvistaneet muutokset hallituksessa.

– Meidän on palautettava laillinen järjestys niin pian kuin mahdollista. Kun olemme palanneet polulle kohti lainmukaisuutta, olen valmis luopumaan tehtävästäni Kirgisian tasavallan presidenttinä, Jeenbekov sanoi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko presidentin erolleen asettamia ehtoja mahdollista toteuttaa.

Ilmoitus on täyskäännös presidentiltä. Presidentin kanslia ilmoitti vain muutamia tunteja aikaisemmin, ettei Jeenbekovin ero tulisi missään tapauksessa kyseeseen.

Poikkeustilan valvonta kyseenalaistettiin

Vilpilliseksi väitetyt parlamenttivaalit ovat johtaneet Kirgisiassa kahakointiin ja poliittiseen kaaokseen. Perjantaina Jeenbekov julisti pääkaupunkiin myös 12 päivän mittaisen poikkeustilan, jonka aikana muun muassa liikkuminen kaupunkiin ja kaupungista pois päin on tiukasti kontrolloitua.

Analyytikoiden mukaan ei kuitenkaan ole täysin selvää, miten Jeenbekov aikoo poikkeustilaa valvoa, sillä oppositiopoliitikot ovat väittäneet ottaneensa muun muassa maan sisäministeriön hallintaansa.

Parlamenttivaalien tuloksen mitätöimisen ja Jeenbekovin erovihjailujen lisäksi maassa on ollut muutakin myllerrystä ja valtion johdon tilanne on tällä hetkellä sekava. Aiemmin myös maan pääministeri Kubatbek Boronov ilmoitti erostaan.

AFP:n mukaan presidentti Jeenbekov hyväksyi Boronovin ja hänen hallituksensa eron perjantaina.

Viimeaikaisten levottomuuksien vuoksi Kirgisian rajat on suljettu.

Jeenbekov ei olisi ensimmäinen virastaan ajettu Kirgisian johtohahmo. Kansannousut johtivat autoritaaristen presidenttien eroon myös vuosina 2005 ja 2010. Jeenbekovin oma valtakausi on jatkunut vuodesta 2017.

