Kirgisiassa kiisteltyjen parlamenttivaalien tulos mitätöitiin – mielenosoituksissa vapautettiin maan entinen presidentti

Keski-Aasian Kirgisiassa maan vaaliviranomaiset ovat mitätöineet kiisteltyjen parlamenttivaalien tuloksen.

Vilpillisiksi syytetyt vaalit ovat johtaneet maassa kahakointiin ja poliittiseen kaaokseen. Oppositiota tukevat mielenosoittajat tunkeutuivat tiistaiyönä pääkaupunki Bishkekissä parlamenttitaloon ja vapauttivat maan entisen presidentin Almazbek Atambajevin vankilasta.

Mielenosoittajat ovat vaatineet presidentti Sooronbai Jeenbekovin eroa. Jeenbekovin kaksi tukipuoluetta sai nyt mitätöidyissä vaaleissa yhteensä puolet äänistä. Molemmat puolueet ajavat Kirgisian tiiviimpää yhteistyötä Venäjän kanssa.

Oppositiopoliitikot ovat kertoneet muodostaneensa koordinaationeuvoston, jonka tarkoitus on vakauden ja laillisuusperiaatteen palauttaminen. Neuvosto julkaisi Jeenbekovia kritisoivan lausunnon, jonka mukaan presidentti ei tarjonnut puolueille tasapuolisia olosuhteita vaaleissa.

Presidentti Jeenbekovin kanslia vakuutti aiemmin tiistaina tilanteen maan olevan Jeenbekovin hallinnassa rauhattomuuksista huolimatta. Presidentti syytti ”useita poliittisia voimia” vallankaappauksen yrittämisestä.

– Kielsin lainvalvontaa avaamasta tulta tai vuodattamasta verta, jotta yhdenkään kansalaisen henki ei vaarantuisi, Jeenbekov sanoi.

Yksi ihminen on kuollut rauhattomuuksien yhteydessä. Kyseessä oli terveysministeriön mukaan todennäköisesti mielenosoittaja, sillä tämä oli pukeutunut siviilivaatteisiin. Yli sata ihmistä on loukkaantunut protesteissa.

Ex-presidentti istui 11 vuoden tuomiota

Poliisi käytti muun muassa vesitykkejä ja kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan, kun nämä yrittivät yöllä päästä parlamentin ja presidentin kanslian porteista sisään. Mielenosoittajat pääsivät myöhemmin sisään parlamenttitaloon sekä läheiseen rakennukseen, jossa entistä presidenttiä Atambajevia pidettiin.

Paikalla olleen tukijan mukaan entinen johtaja vapautettiin ilman voimaa tai aseiden käyttöä. Mediatietojen mukaan myös kaksi entistä pääministeriä ja kaksi entistä kansanedustajaa vapautettiin.

Vuosina 2011-2017 Kirgisiaa hallinnut Atambajev oli ollut suorittamassa 11 vuoden tuomiota, joka hänelle langetettiin osallisuudesta mafiapomon vapautuksessa. Atambajev pidätettiin viime syksynä.

STT

Kuvat: