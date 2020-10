Kiristysviestejä lähetetty myös Vastaamon työntekijöille – määrästä ei ole tietoa

Psykoterapiakeskus Vastaamolla ei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni sen työtekijöistä on saanut kiristysviestejä tietomurron yhteydessä. Vastaamo tiedotti eilen, että asiakkaiden lisäksi myös sen työntekijöitä on joutunut henkilökohtaisen kiristyksen uhreiksi.

Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri kertoo STT:lle, että hän on nähnyt yhden työntekijälle lähetetyn kiristysviestin. Kahrin käsityksen mukaan kyseessä on sama viesti, jonka kiristyksen kohteeksi joutuneet asiakkaat ovat saaneet.

– Ainoa tieto, mikä minulla on, olen nähnyt yhden yksittäisen esimerkin tällaisesta kirjeestä. Oman käsitykseni mukaan, en ole nyt sana sanaan vertaillut tai pystynytkään vertailemaan, näyttäisi, että se on ollut ihan sama kirje.

Vastaamon asiakkaille ja henkilökunnalle lähetetyt kiristysviestit tulivat ilmi lauantaina.

Tietomurto kohdistui Vastaamon asiakasrekisteriin, jossa on tietoja laajemmin kuin vain potilaista. Kahrilla ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa siitä, mitä työntekijöiden tietoja rekisteri sisältää.

– Sen rekisterin kautta on tehty merkinnät potilaille, Kahri selventää.

”Tutkinnan fokus on tekijän löytymisessä”

Asiaa tutkivasta keskusrikospoliisista (KRP) kerrotaan STT:lle, ettei heillä vielä ole tarkasteltu lähemmin sitä, ketkä kaikki ovat joutuneet kiristyksen uhriksi. Rikosylikomisario Tero Muurmanin mukaan ei ole sinänsä yllättävää, jos joukossa on myös Vastaamon työntekijöitä.

– Tietoahan sieltä on vuotanut paljonkin. Ei tämä tieto siinä mielessä yllätä, sanoo Muurman.

Muurmanin mukaan rikosilmoituksia on viikonlopun jälkeen tullut runsaasti lisää. KRP:n sunnuntaisessa tiedotustilaisuudessa määrän arvioitiin siihen mennessä nousseen tuhansiin. Poliisin alustava näkemys on, että kyse on kymmenistä tuhansista asiakastiedoista. Epäilty kiristäjä on väittänyt saaneensa haltuunsa jopa 40 000 potilastietoa.

– Tässä vaiheessa tutkinnan fokus on tekijän löytymisessä, se on nyt pääasia. Asianomistajapuoli on esillä myöhemmin, sanoo Muurman.

Siihen, epäileekö poliisi tekijän olevan Suomesta vai ulkomailta, Muurman ei tutkinnan tässä vaiheessa ota kantaa.

– Tähän en voi vastata, hän sanoo.

Rikosnimikkeinä ovat tällä hetkellä törkeä tietomurto, törkeä kiristys ja törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä. Mahdollista on sekin, että hakkeri ja kiristysviestien lähettäjä eivät ole sama henkilö.

Poliisin avuksi ovat mediatietojen mukaan ilmoittautuneet niin sanotut valkohattuhakkerit eli tietoturvaan perehtyneet ja yritysten tietoturvasta heikkouksia etsivät henkilöt. Rikosylikomisario Muurmanin mukaan vinkit ja vihjeet ovat tervetulleita.

– Meille tulee paljonkin tietoa erinäisiltä tahoilta. Kaikki on tietysti hyödyllistä ja vie tutkintaa eteenpäin, sanoo Muurman.

Resursseja lisää asiakaspalveluun ja kriisipuhelimeen

Vastaamo on Kahrin mukaan saanut asiakkailtaan runsaasti yhteydenottoja kiristysvyyhtiin liittyen, eikä kaikkiin ole ehditty heti vastaamaan. Ruuhkan helpottamiseksi Vastaamo on lisännyt resursseja sekä asiakaspalveluun että kriisipuhelimeen. Lisäksi jokaiselle tietomurron uhriksi joutuneelle asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan keskusteluun terapeutin kanssa.

– Olemme ottaneet nyt käyttöön ajatuksen, jossa ottamalla omaan terapeuttiin yhteyttä, voisi hänen kanssaan käydä keskustelemassa tilanteen aiheuttamista tunnoista. Toivottavasti se saadaan toimimaan jouhevasti, jotta ihmiset saisivat sitä kautta myös apua, Kahri sanoo.

Vastaamo tekee asian selvittämiseksi yhteistyötä viranomaisten kanssa. Se neuvottelee myös identiteettisuojauksia tekevien toimijoiden, eli käytännössä luottotietoyritysten kanssa siitä, kuinka uhreja voitaisiin auttaa. Vastaamo on myös ilmoittanut ottavansa apua vastaan uhrien tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi järjestöiltä.

Poliisi määräsi lykkäämään julkistamista

KRP kertoi viikonvaihteessa, että Vastaamo teki poliisille rikosilmoituksen tietomurrosta syyskuun 29. päivänä. Siitä lähtien poliisi on selvittänyt asiaa.

Viime keskiviikkona Vastaamo kertoi joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi, minkä seurauksena sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on joutunut vääriin käsiin. Lauantaina useat ihmiset kertoivat saaneensa henkilökohtaisia kiristysviestejä tietomurtoon liittyen.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen kertoi sunnuntaina STT:lle, että rikosepäilyn julkistamista rajoitettiin poliisin määräyksestä, jotta esitutkinta voidaan turvata ja vahinkoja rajoittaa. Leposen mukaan myös tietosuojavaltuutettu on ollut päätöksenteossa mukana.

