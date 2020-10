Kirjallisuuden Nobel yhdysvaltalaiselle runoilijalle – Louise Glück ei kuulunut ennakkoon veikkailtuihin ehdokkaisiin

Nobelin tämänvuotisen kirjallisuuspalkinnon saa yhdysvaltalainen runoilija Louise Glück, 77.

Palkintoperusteissa sanotaan Glückin kuuluvan amerikkalaisen nykykirjallisuuden huomattavimpiin lyyrikoihin. Hänen tuotannossaan on myös paljon huumoria ja nokkeluutta, kertoi Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Mats Malm.

Malm sanoo myös keskustelleensa Glückin kanssa, joka oli yllättynyt palkinnosta.

Glückin nimi ei ollut mukana ennakkoveikkailuissa mahdollisesta voittajasta.

Glück on syntynyt New Yorkissa vuonna 1943.

Koronapandemian takia palkinnon julkistustilaisuudessa oli läsnä vain kourallinen toimittajia. Pandemian takia Tukholmassa ei myöskään ole joulukuussa tavanomaisia Nobel-juhlia, vaan niiden sijaan järjestetään televisioitava palkintoseremonia, johon palkinnonsaajat osallistuvat kotimaistaan.

Nobelin kirjallisuuspalkinto on myönnetty vuodesta 1901.

STT

