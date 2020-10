Kiuru perusteli viestinnän ”yksiäänisyydellä” sitä, miksi ministeriö ei keväällä antanut THL:n kertoa maskeista selkeämmin – Orpo: THL:n viimeisimmät lausunnot osoittavat, että kokoomus on ollut oikeassa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan viime kevään poikkeusolot ja halu viestiä ”yksiäänisesti” olivat syy sille, miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ei annettu keväällä tiedottaa kasvomaskien käyttötavoista. Maskeja koskevat tiedotuspäätökset tehtiin ”silloisen asiantuntijatiedon pohjalta”, Kiuru kertoi A-studiossa tiistai-iltana.

Kiuru ei ollut aiemmin tiistaina vastannut median kysymyksiin siitä, miksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei antanut THL:n kertoa selkeämmin kangasmaskien käyttämisestä. Kiurun luottamuksesta äänestetään keskiviikkona eduskunnassa, sillä oppositiopuolue kokoomus on esittänyt hänelle epäluottamusta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi maanantaina Ilta-Sanomissa, että STM oli torjunut THL:n suunnitelmat viestiä maskien käyttämisestä. Laitos olisi halunnut hänen mukaansa kertoa, minkälainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja missä tilanteissa maskia olisi hyödyllisintä käyttää. THL:n ja STM:n välillä käytiin asiasta Tervahaudan mukaan keskustelua useita kertoja huhti-toukokuussa ja vielä kesäkuun aikana. THL:llä oli matkan varrella erilaisia luonnosteltuja viestintämateriaaleja.

Vastauksia vaadittiin tiistaina myös hallituspuolue keskustasta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi toimittajille, että keskustan ryhmä toivoo selvitystä ministeriöltä ja ennen kaikkea Kiurulta siitä, mistä uusimmassa maskisotkussa on kyse.

Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi Ilta-Sanomille Kiurun nauttivan keskustan luottamusta.

Keväällä kangasmaskien huonoista puolista varoitettiin

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kommentoitiin tiistaina ohjeistuksia niukkasanaisesti. Viestintäjohtaja Vivikka Richt viestitti STT:lle, että maskien käytöstä ohjeistettiin heidän hallinnonalallaan ensimmäisen kerran 3. huhtikuuta.

Tuolloin Työterveyslaitoksen sivuilla julkaistiin tiedote, jonka sävy oli ennemminkin kielteinen kuin maskin käyttöön rohkaiseva. Tiedotteessa todettiin, ettei itse tehty maski suojaa käyttäjäänsä koronavirukselta ja muistutettiin, että maski voi pahimmillaan olla viruksenlevittäjä.

THL:ssä valmisteltujen ja STM:n sivuuttamien viestintämateriaalien sisältö ei ole tiedossa, mutta niiden sävy oli todennäköisesti neutraali tai myönteinen kasvomaskien käyttämiseen.

THL totesi jo huhtikuun alkupuolella verkkosivuillaan, että kangasmaskia voi halutessaan käyttää muiden suojaamiseksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Pääjohtaja Tervahauta suositteli itse huhtikuussa Helsingin Sanomissa, että kangasmaskia käytettäisiin muiden ihmisten suojaamiseksi. Kirurgisia maskeja ja hengityssuojaimia oli vielä tuolloin heikosti saatavilla, joten hän toivoi, että ne jätettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Orpo: Tietoa jätetty antamatta poliittisin perustein

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) pitää erittäin vääränä sitä, että kriisin keskellä ihmiset eivät voi luottaa siihen, että heille kerrotaan asiat niin kuin ne ovat.

Orpo arvioi, että ihmisten terveyteen kohdistuvassa vakavassa asiassa on jätetty antamatta olennaista tietoa poliittisin perustein.

– Ihmisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ja poliitikot puhuvat totta ja antavat oikeaa tietoa, Orpo sanoi STT:lle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että oppositiopuolue kokoomuksen syytökset maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta ja suomalaisten harhaanjohtamisesta ovat kohtuuttomia eivätkä ne pidä paikkaansa. Hän vaati kokoomusta perustelemaan väitteensä.

Orpon mukaan THL:n viimeisimmät lausunnot osoittavat, että kokoomus on ollut oikeassa.

STT

