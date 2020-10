Klamydia-yhtyeen Vesku Jokisella sykkii kotkasydän – Sportin junioreissa aikoinaan pelannut ”jäähykuningas” on tehnyt seuralle kappaleita

Vaasan Sportin alkukausi jääkiekon Liigassa on ollut haastava erityisesti koronavirustilanteen vuoksi. Joukkue pääsee pelaamaan ensimmäisen kotiottelunsa aikaisintaan marraskuussa.

Klamydia-yhtyeen laulaja ja intohimoinen Sportin kannattaja Vesku Jokinen antaa omiensa alkukaudelle myönteisen arvosanan.

– Peli on ollut aivan hyvän näköistä, sen puolesta pisteitä voisi olla enemmänkin. Omiin silmiini on joukkueesta välittynyt hyvä yhteishenki ja pelaamisen ilo.

– Menestyksen osalta odotan Sportin yltävän ainakin säälipleijareihin. Sen jälkeen kun paikka on varmistettu pudotuspeleissä, kaikki on mahdollista.

Jokinen myöntää, ettei Sport-fanin elämä ole ollut menneinä vuosina aurinkoista, sillä menestys on karttanut vaasalaisia.

– Eihän se ole ollut helppoa. Minulla on kuitenkin kotkasydän, eli seison takuuvarmasti Sportin takana niin voiton kuin tappion hetkellä. Jos ei tue omiaan vaikeinakin aikoina, ei silloin ole oikea fani.

Musiikkia Sportille

Jokisen kynästä on syntynyt Vaasan Sportille kaksi kannustuslaulua: Sportti voittaa ja Tervetuloa helvettiin.

Hän on myös mukana Elonkerjuu-yhtyeen kappaleella Kotkasydän, joka soi Sportin maalilauluna. Kappaleiden teon joukkueelle Jokinen kokee kunnia-asiaksi.

– Haluan osoittaa niillä kunniaa Sportille, sillä se on minulle äärettömän tärkeä palanen elämää.

Jokinen sanoo olevan hienoa, että kappaleet ovat saaneet joukkueelta myönteisen vastaanoton.

– Soitin esimerkiksi Sportti voittaa -kappaleen ensimmäiseksi nyt Oulun Kärppiä johtavalle Mikko Mannerille. Meillä oli bändin kesken menossa viihdeilta, ja kutsuin Sportin valmennustiimissä olleen Mikon kuuntelemaan biisiä. Kun hän innostui siitä, oli se tae kappaleen viennille eteenpäin.

Sport on esillä myös Klamydian keikkamatkoilla. Bändissä seurataan tiiviisti kotkapaitojen otteita.

– Minun lisäkseni Helinin Jakke ja Kohtamäen Severi ovat Sportin faneja. Otteluiden seuraamisessa on se hyvä puoli, että olemme kaikki saman joukkueen takana.

– Haluan tuoda Sportia esiin myös keikoilla. Minulla on usein mukana esimerkiksi joukkueen kaulahuivi.

Junioripeleissä kertyi jäähyjä

Jokinen pelasi Sportin junioreissa kahdeksan vuotta, mutta 15-vuotiaana musiikki vei kuitenkin voiton.

Junnuvuosina vaasalainen nähtiin niin oikeana laitahyökkääjänä kuin pakkinakin. Miehen suu kääntyy hymyyn kysyttäessä, kumpia syntyi enemmän pisteitä vai jäähyminuutteja.

– Olin eräänä vuonna sarjan jäähykuningas. Silloin ei ollut kuitenkaan käytössä termiä ”joukkueen poliisi”, mutta taisin olla hieman sellainen.

– Tilastoihin kertyi myös syöttöpisteitä, sillä samassa ketjussa pelasi keskellä niin Suomessa kuin ulkomailla uraa tehnyt Jonas Hemming. Kun hänelle antoi syötön, oli kiekko usein maalissa.

Jokinen on mukana parhaillaan Nelosella pyörivässä Vain elämää -ohjelmassa. Siellä niskaan ei ole ropsahtanut jäähykuninkaan manttelia.

– Ryhmän keskuuteen muodostui todella hyvä yhteishenki, jäähyille ei ollut tarvetta. En kuitenkaan tiedä, pysyvätkö Sport-aiheiset juttuni mukana tulevissa jaksoissa, vai onko ne leikattu pois. Rinnassani sykki silti sielläkin kotkasydän, Jokinen hymyilee.

Tomi Olli

STT