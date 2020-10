Kokoomus esittää epäluottamuslausetta ministeri Krista Kiurulle

Kokoomus esittää epäluottamuslausetta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.). Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho esitti eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen kannattamana epäluottamusta eduskunnan täysistunnossa tänään.

Laihon mukaan suomalaiset eivät enää voi luottaa Kiuruun.

– Koronakriisi saattaa jatkua vielä pitkään. Sen onnistunut hoitaminen edellyttää, että eduskunta ja Suomen kansa voivat järkähtämättä luottaa kriisinhoitoa johtavaan vastuuministeriin. Nyt näin ei ole, Laiho sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Laihon mukaan kokoomus on tukenut hallitusta koronakriisin hoidossa, koska puolue on halunnut Suomen onnistuvan siinä mahdollisimman hyvin. Laihon mukaan tilannetta on muuttanut toisen aallon torjuntaan varautuminen, hallituksen ja erityisesti ministeri Kiurun epäselvä viestintä sekä lisäksi hänen mukaansa torstaina esiin tulleet tiedot poliittisesti ohjatuista maskilinjauksista.

Hänen mukaansa suomalaiset eivät enää voi luottaa vastuuministeri Kiurun ja hänen johdollaan toimivan ministeriön toimintaan.

– On äärimmäisen vakavaa, että ministeriö ohittaa asiantuntijanäkemyksiä, mikäli ne eivät sovi ministeriön johdon linjaan. Hallituksen ja johtavien virkamiesten viestintä maskien ongelmista tai jopa niiden haitallisuudesta oli omiaan heikentämään ihmisten luottamusta maskinkäytön hyötyihin, Laiho perusteli.

”Pyritty johtamaan suomalaisia harhaan”

Laiho painotti, että jos tosiasiat olisi tunnustettu jo keväällä, olisi vältytty siltä, että osa kansalaisista luulee maskien käyttöä edelleen haitalliseksi.

Laihon mukaan hallitus teki periaatepäätöksen maskiselvityksestä toukokuussa. Torstaina saatujen tietojen valossa on kuitenkin vakavasti syytä epäillä, että tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu ja sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan.

– Räikein esimerkki on kuitenkin ministeri Kiurun tiedotustilaisuudessa esittämä pakkokaranteeni kaikille Suomeen tulijoille. Myöhemmin selvisi, että tällaista mahdollisuutta ei lain mukaan ole, Laiho syytti.

Antti Autio

STT

