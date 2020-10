Kokoomus pelkää, että tartuntatautilain muutokset veisivät elinkeinoelämän ja kansalaisten vapauksia liikaa

Kokoomus pitää riskinä sitä, että hallituksen kaavailemat muutokset tartuntatautilakiin voivat kaventaa kansalaisten ja elinkeinoelämän vapauksia liikaa. Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan puolue on huolissaan etenkin elinkeinovapauteen puuttumisesta.

Hallitus esittelee Säätytalolla oppositiolle suunnitelmiaan tartuntatautilain muuttamisesta, jota on valmisteltu kesästä saakka. Lakiin ollaan kirjaamassa viranomaisten toimivaltuuksia, jotka vielä keväällä olivat valmiuslain aktivoinnin takana.

Orpo sanoo, että ensitutustuminen hallituksen esityksiin herätti huolen siitä, että oikeuksia kavennetaan sellaisistakin toiminnoista, joista sitä ei ole tarve kaventaa. Orpo kuitenkin myöntää, että lainsäädännössä on uudistettavaa.

– Tietenkin olemme valmiita tukemaan esityksiä, jotka ovat perusteltuja ja hyvän lainsäädännön mukaisia ja tarpeellisia.

”Suomessa vahvat perinteet valmiuslailla”

Kokoomus näkee, että Suomessa on vahva perinne sille, että valmiuslain takana ovat kansalaisten perusvapauksiin rajulla tavalla puuttuvat toimet.

– Täytyy olla hyvät perusteet sille, miksi poikkeusolojen julistaminen olisi liian vaativa toimenpide, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Säätytalolle mennessään.

Hänen mukaansa on syytä arvioida hyvin tarkkaan, onko oikein esimerkiksi elinkeinotoimintaa vielä voimakkaammin viedä hallituksen enemmistöpäätösten käsiin.

Hallitus katsoo, että koronaepidemia pitäisi pystyä pitämään hallinnassa normaalilainsäädännön keinoin.

– Kyllä minun mielestäni pitää lähteä siitä, että pystymme normaalilainsäädännön puitteissa epidemian pitämään hallinnassa, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.).

Saila Kiuttu

STT

