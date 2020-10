Kolarin K-Raudassa suuri tulipalo – rakennus ilmiliekeissä

Lapissa Kolarin K-Raudassa on syttynyt suuri rakennuspalo, kertoo Lapin pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rakennus on ilmiliekeissä ja sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan lisätietoja saadaan alkuyöstä.

K-Raudan kauppias Juho Talvensaari oli iltakymmenen aikoihin matkalla Kolariin Kittilän Leviltä. Talvensaaren mukaan hän ei ollut saanut pelastuslaitokselta yhteydenottoa, vaan sai tiedon tulipalosta tavaratoimittajalta.

Hänellä ei kuitenkaan ollut omien sanojensa mukaan vielä kummempaa tietoa tilanteesta.

– Yhden kännykkäkamerakuvan näin, 22 sekuntia, niin kyllä se näytti olevan jo siellä varsinaisesti myymälän kattorakenteissa se palo. Tässä vaiheessa vaikuttaa tosi pahalta, ettei ainakaan ole huomenna kauppa auki. Sen osaan sanoa, Talvensaari kertoo STT:lle.

Kauppiaan mukaan K-Rauta on ollut tiistaina auki normaalisi kahdeksasta klo 17:ään. Hälytys suuresta rakennuspalosta on tullut illalla puoli yhdeksän jälkeen.

Kauppiaan mukaan ei ole syytä epäillä, että paikalla olisi ollut enää tulipalon syttymisen aikaan ketään henkilökunnan jäsentä.

– Sesongin loppuja elellään, että jos ei ole lähteviä kuormia, niin ei normaalisti ole, Talvensaari tarkentaa.

K-Raudan vieressä on ruokakauppa

Talvensaaren mukaan K-Raudan naapurissa on ”käytännössä kytkettynä kiinni” K-Market, joka on iltayhdeksään asti auki. Kauppias arveli illalla, että pelastuslaitos tekee töitä ruokakaupan suojaamiseksi.

Talvensaari kertoi, että K-Raudan vieressä kulkevan Muoniontien toisella puolella on myös St1:n kylmäasema.

Palava rakennus sijaitsee Kolarin Asematiellä.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustöihin on hälytetty yksiköitä Kolarista, Muoniosta, Pellosta, Kittilästä ja Rovaniemeltä. Pelastuslaitoksen tiedotteen perusteella paikalle on hälytetty viitisentoista yksikköä.

Alueella annettu vaaratiedote

Alueelle on annettu myös vaaratiedote rakennuspalon vuoksi. Hätäkeskuslaitos kertoo vaaratiedotteesta Twitterissä.

Vaaratiedotteen mukaan Heikkiläntien alueella on ilmassa terveydelle vaarallista savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Pelastuslaitoksen mukaan myös muuta ylimääräistä liikkumista alueella pyydetään välttämään.

Tieliikennekeskus taas kertoo, että palopaikan ohitse kulkeva tie 21 on suljettu liikenteeltä. Keskuksen tiedotteen mukaan tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tie 21 kulkee tapahtumapaikan ohitse Muoniontienä.

https://twitter.com/112_Finland/status/1313554530160783361?s=20

Arttu Mäkelä

STT