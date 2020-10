Lääkärit: Presidentti Donald Trumpin vointi on erittäin hyvä eikä hänellä ole hengitysvaikeuksia – nimetön lähde antoi Trumpin tilasta kuitenkin huolestuttavamman kuva

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vointi on erittäin hyvä eikä hänellä ole hengitysvaikeuksia, kertoivat presidenttiä hoitavat lääkärit lauantaina. Trump on parhaillaan Walter Reed -sotilassairaalassa.

Lääkäreiden mukaan Trump ei tarvitse lisähappea. Valkoisen talon lääkäri Sean Conley sanoi, ettei Trumpilla ole ollut kuumetta 24 viime tunnin aikana.

Presidentti on kyennyt myös työskentelemään sairaalassa.

– Olemme tarkkailleet presidentin sydämen toimintaa, munuaisten toimintaa ja maksan toimintaa. Kaikki toimivat normaalisti, sanoi puolestaan lääkintätiimiin kuuluva Sean Dooley.

Toisaalta useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että presidentin terveydentilaa tuntevaksi sanottu nimetön lähde antoi tilanteesta vähemmän valoisan kuvan, kertoi BBC. Lähteen mukaan Trump ei ole vielä paranemisen tiellä ja seuraavat kaksi vuorokautta ovat hoidon kannalta kriittisiä.

Uutistoimisto AP puolestaan kertoi, että nimettömän lähteen mukaan Trump oli saanut perjantaina Suomen aikaa lisähappea Valkoisessa talossa ennen siirtymistään sairaalaan.

Presidenttiparin koronatartunta varmistui perjantaina Suomen aikaa

Presidentin puolisolla Melania Trumpilla on myös todettu koronatartunta, mutta hän ei ole sairaalahoidossa.

Sekä presidentin että hänen puolisonsa testitulos varmistui perjantaina Suomen aikaa. Presidenttiparin 14-vuotias Barron-poika on saanut negatiivisen testituloksen.

Negatiivisen tuloksen ovat saaneet myös presidentin tytär Ivanka Trump, tämän puoliso Jared Kushner sekä presidentin poika Donald Trump nuorempi.

Negatiivinen on ollut myös varapresidentti Mike Pencen testitulos. Niin ikään korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Amy Coney Barrettin testitulos on ollut negatiivinen.

Tuomariehdokkaan julkistustilaisuuden jälkeen useita tartuntoja

Barrettin ehdokkuus julkistettiin viime viikolla. Useilla julkistustilaisuudessa Trumpin kanssa olleilla ihmisillä on varmistunut koronatartuntoja, kertoo uutiskanava CBS Twitterissä.

Muun muassa republikaanisenaattori Mike Lee on saanut positiivisen tuloksen koronavirustestistään. Uutiskanavan mukaan hänen nähdään tilaisuudesta kuvatulla videolla halaavan ja antavan suudelmia muille paikalla olleille.

Utahilaissenaattorin Leen lisäksi ainakin yhdysvaltalaisen Notre Damen yliopiston johtajalla John Jenkinsillä on todettu koronatartunta. Uutiskanava CNN:n mukaan Jenkins oli osallistunut tilaisuuteen ilman kasvomaskia ja hän oli kätellyt lukuisten ihmisten kanssa.

Uutiskanavan mukaan myös Pohjois-Carolinaa edustavalla republikaanisenaattori Tom Tillisillä on todettu koronatartunta. Myös Tillis osallistui viikon takaiseen julkistusseremoniaan. Samoin tilaisuudessa oli Trumpin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway, jolla hänelläkin on todettu tartunta.

Myös Trumpin kampanjapäällikkö Bill Stepien on New York Timesin mukaan saanut positiivisen testituloksen. Stepien on karanteenissa, ja hänen oireitaan kuvataan lieviksi.

New York Timesin mukaan Stepien oli Trumpin matkassa, kun tämä osallistui tiistaina vaaliväittelyyn Clevelandissa. Tiedossa ei ole, ovatko Stepien ja Trump tavanneet sen jälkeenkin.

Koronatartunnan on saanut myös Wisconsinin republikaanisenaattori Ron Johnson, mutta hän ei osallistunut Barrettin ehdokkuuden julkistustilaisuuteen.

Negatiivinen testitulos ei vapauta varotoimista

Pittsburghin yliopiston lääketieteen keskuksen tartuntatautilääkäri John Mellors arvioi, että kaikki Trumpin sisäpiirissä tulee testata koronaviruksen vuoksi.

– Jos sekä Melanialla että presidentillä on tartunnat, on sisäpiirissä muitakin tapauksia, Mellors kertoi CNN:lle ja arvioi, että presidentin sekä hänen hallintonsa ”tulee olla tässä tarkkana”.

Mellors varoittaa, että yksi negatiivinen koronatestitulos ei tarkoita sitä, ettei ihmisten pitäisi eristäytyä tai pitää huolta muista varotoimista muiden ihmisten suojelemiseksi.

Jotta viruksen leviäminen hallinnon sisällä voidaan pysäyttää, tulisi Mellorsin mielestä tehdä erittäin nopeaa altistumisjäljitystä ja eristää ihmisiä. Lääkärin mukaan hallinnon tulee nyt noudattaa tieteeseen perustuvia ohjeistuksia.

– Heidän olisi tullut seurata niitä koko ajan, hän lisää.

