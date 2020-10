Kolmannes yrityksistä tyytymättömiä hallitukseen epidemian hoidossa – osuus yli kaksinkertaistunut keväästä

Yritykset ovat selvästi aiempaa tyytymättömämpiä maan hallitukseen koronaepidemian hoidossa.

Kauppakamarien lokakuun kyselyssä kolmannes yrityksistä arvioi, että hallitus on onnistunut epidemian hoidossa melko tai erittäin huonosti. Toukokuussa tyytymättömien osuus oli noin 13 prosenttia.

Yli puolet vastaajista arvioi edelleen, että hallitus on onnistunut epidemian hoidossa hyvin. Keväällä tyytyväisiä oli yli kolme neljäsosaa. Epävarmojen osuus on ennallaan vajaassa kymmenessä prosentissa.

Myös tyytymättömyys epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidosta on noussut. Keväällä hallitusta asiasta soimasi 55 prosenttia yrityksistä, nyt kaksi kolmasosaa.

Melko tai erittäin hyväksi talouskriisin hoidon arvioi 22 prosenttia vastaajista, kun toukokuussa luku oli yli 27 prosenttia. Erityisesti epävarmojen vastaajien osuus on laskenut ja erittäin huonon arvosanan antavien yritysten osuus on noussut.

Kyselyyn vastasi lähes 3 000 kauppakamarien jäsenyritystä.

Lähes puolet pohtii henkilökunnan supistusta

Kauppakamarit ovat kevään ja syksyn ajan selvittäneet koronakriisin vaikutuksia jäsenyrityksiinsä useilla kyselyillä. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo, että odotukset työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen eivät ole merkittävästi muuttuneet syyskuuhun verrattuna.

– Edelleen kolme neljästä yrityksestä vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti. Samoin kolme neljästä odottaa liikevaihdon vähenevän seuraavan kahden kuukauden aikana, Kotamäki kertoo tiedotteessa.

Lokakuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 44 prosenttia kertoo lomauttaneensa tai irtisanoneensa työntekijöitä ja lähes yhtä moni odottaa tekevänsä niin seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kotamäen mukaan syksyllä näköpiirissä on suuria riskejä. Hän pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) kommentteja elinkeinoelämästä huolestuttavina.

– Vaikka ensimmäiset puoli vuotta koronakriisiä on sujunut kansainvälisesti vertaillen ihan hyvin, niin ei tässä kuivilla olla. Paikallista sopimista tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan, Kotamäki sanoo.

Ilkka Hemmilä

STT

