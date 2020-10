Kolme kuoli veitsi-iskussa Nizzassa, poliisi esti kaksi muuta todennäköistä iskua Ranskassa

Nizzan veitsi-iskun tekijä on 21-vuotias tunisialaistaustainen mies, kertovat tutkintalähteet. Hän oli tullut Eurooppaan vain muutamia viikkoja sitten.

Mies saapui Italialle kuuluvalle Lampedusan saarelle syyskuussa. Hän joutui ensin koronaviruskaranteeniin, minkä jälkeen viranomaiset vapauttivat hänet määräten, että miehen on poistuttava Italiasta.

Mies saapui Ranskaan lokakuun alussa.

Hyökkääjä haavoittui pidätyksen yhteydessä ja on sairaalahoidossa.

Nizzan iskun lisäksi Ranskassa yritettiin todennäköisesti kahta muutakin veitsi-iskua. Avignonissa poliisi ampui veitsellä aseistautuneen miehen, joka yritti käydä poliisien kimppuun. Alustavien tietojen mukaan mies oli huutanut ”Allahu Akbar” ja uhannut poliiseja.

Hyökkääjä kuoli ampumahaavoihinsa. Välikohtaus sattui vain muutama tunti Nizzan puukkohyökkäyksen jälkeen.

Lyonissa poliisi puolestaan pidätti veitsellä aseistautuneen afganistanilaismiehen. Mies otettiin kiinni, kun hän oli nousemassa raitiovaunuun.

Parikymppinen mies oli pukeutunut perinteiseen afganistanilaiseen asuun ja oli jo entuudestaan Ranskan tiedustelupalvelun tarkkailulistalla, kertoivat viranomaislähteet.

Mies vietiin kuulusteluun, ja hänelle tullaan todennäköisesti tekemään mielentilatutkimus, kertoivat tutkintalähteet.

Raaka veriteko

Nizzan hyökkääjän ensimmäinen uhri oli ranskalaislehtien mukaan noin 70-vuotias nainen, jonka kaulan hyökkääjä yritti katkaista. Toinen uhri oli kirkon suntio ja kolmas kirkossa ollut nainen, joka pääsi pakenemaan kirkosta läheiseen baariin, mutta kuoli myöhemmin vammoihinsa.

Ranska nosti hyökkäyksen jälkeen terrorismin uhkatason välittömästi korkeimmalle kolmannelle tasolle, kertoi pääministeri Jean Castex. Kolmostaso tarkoittaa terrori-iskun välitöntä vaaraa.

Iskun tuominnut Macron vakuutti jälleen kerran, ettei Ranska tule luopumaan arvoistaan. Samalla hän kehotti kaikkien uskontokuntien jäseniä yhdistymään ja olemaan antamatta periksi vastakkainasettelulle.

Konsulaatin vartijaa puukotettiin Saudi-Arabiassa

Myös Ranskan konsulaatissa Saudi-Arabiassa tehtiin torstaina aamulla isku, jossa konsulaatin vartijaa puukotettiin. Vartija haavoittui, mutta hänen tilansa on vakaa. Saudi-Arabian turvallisuusjoukot pidättivät teosta epäillyn.

Teon motiivista ei ole kerrottu, mutta Ranskan suhteet arabimaiden ja Turkin kanssa ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolusti oikeutta julkaista pilakuvia profeetta Muhammadista. Macron on myös sanonut islamin olevan kriisissä ja tiukentanut otteitaan radikaali-islamin valvomisessa Ranskassa.

Arabimaissa ja Turkissa Macronin kommenteista on suututtu ja vaadittu muun muassa boikottia ranskalaisille tuotteille.

Suhteita Turkkiin on kiristänyt myös tällä viikolla julkaistu ranskalaisen satiirilehden Charlie Hebdon piirros, jossa pilkataan Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania.

Sanasodasta huolimatta muun muassa Turkki ilmaisi osanottonsa Nizzan iskujen uhreille. Turkin ulkoministeriön tiedotteessa maa kertoi tuomitsevansa iskun voimakkaasti. Kannanoton mukaan mikään asia ei oikeuta väkivaltaa tai toisen surmaamista.

Myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri Boris Johnson ovat tuominneet Nizzan iskun. Johnson kuvasi tekoa ”barbaariseksi”.

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tuomitsi niin ikään iskun. Kaikkosen mukaan vapautta ja turvallisuutta on puolustettava kaikilta uhilta. Sananvapaus kuuluu perusarvoihimme, Kaikkonen kirjoitti Twitterissä.

Kaikkosen mukaan vihaa ja väkivaltaa lietsoville ääriliikkeille ei tule antaa minkäänlaista sijaa.

Turvatoimia kiristetty jo aiemmin

Macronin islam-kommenttien taustalla oli maata kuohuttanut historianopettaja Samuel Patyn surma aiemmin tässä kuussa.

Opettaja surmattiin raa’asti Pariisin lähistöllä katkaisemalla hänen kaulansa. Teosta epäillään 18-vuotiasta radikalisoitunutta tshetsheenimiestä, joka kuoli poliisin luoteihin.

Paty surmattiin sen jälkeen, kun hän oli näyttänyt oppilaille pilapiirroksia profeetta Muhammadista käsitellessään sananvapautta.

Ranskassa oli jo ennen tämän päivän tapahtumia kiristetty turvatoimia lähestyvän pyhäinpäivän vuoksi. Tällä viikolla muun muassa BFMTV-kanava kertoi poliisijohdon kehottaneen turvatoimien kiristämiseen.

Islamistien terroriteoissa kuollut viime vuosina yli 200

Ääri-islamistisissa terroriteoissa on kuollut Ranskassa 250 ihmistä sitten vuoden 2015. Suurimmat iskut tehtiin vuosina 2015 ja 2016.

Parin viikon kuluttua tulee kuluneeksi tasan viisi vuotta siitä, kun 130 ihmistä sai surmansa terrori-iskuissa Pariisissa. Tammikuussa 2015 terroristit iskivät Charlie Hebdo -lehden toimitukseen Pariisissa ja heinäkuussa 2016 Nizzaan keskelle kansallispäivän juhlintaa.

STT

Kuvat: