Kolme puoluetta tekniseen vaaliliittoon Salon kuntavaaleissa

Keskusta, kristillisdemokraatit ja RKP ovat teknisessä vaaliliitossa ensi vuoden Salon kuntavaaleissa. Puolueiden tavoitteena on täysi 75 ehdokkaan lista.

– Keskustan paikka on olla poliittisen kentän keskellä. Maltillisten keskiryhmien allianssi tuleviin kuntavaaleihin on osoitus tästä. Kyseessä on tekninen vaaliliitto, eli jokaisella ryhmällä on oma vaaliohjelmansa ja -kampanjansa sekä ehdokaslistansa, keskustan Salon kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski kertoo tiedotteessa.

Kristillisdemokraattien Salon seudun paikallisosaston puheenjohtaja Ella-Maria Tuomela sanoo, että yhteistyö keskiryhmien välillä on sujunut Salossa pääosin mutkattomasti ja hyvässä hengessä.

– Siksi myös yhteinen vaaliliitto kuntavaaleissa tuntuu luontevalta ja toimivalta vaihtoehdolta, Tuomela toteaa.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18. huhtikuuta 2021.