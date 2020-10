Toisen polven huippukiekkoilija Järventie varattiin NHL:ään toisen kierroksen alkupäässä – osoitteena Ottawa

Tamperelaisessa KooVeessa urallaan pelannut hyökkääjä Roby Järventie varattiin keskiviikkona toisen kierroksen alkupäässä jääkiekon NHL-sarjaan. Virtuaalisessa valintatilaisuudessa Järventien varasi numerolla 33 kanadalaisseura Ottawa Senators.

Kotimaisessa Liigassa tamperelaisessa Ilveksessä kiekkoilevalla laitahyökkääjä Järventiellä on ikää 18 vuotta. Hän on tehnyt Ilvekselle tämän kauden kahdessa liigaottelussa 1+1=2 pistettä.

Järventie on toisen polven huippukiekkoilija. Hänen isänsä on Suomen maajoukkueestakin tuttu puolustaja Martti Järventie.

Florida Panthersin kapteeni on suomalainen keskushyökkääjä Aleksander Barkov.

Kakkoskierroksella varattiin suomalaispelaajista myös oululaisen Kärppien maalivahti Joel Blomqvist. Yhdysvaltalainen Pittsburgh Penguins varasi hänet numerolla 52. Toisella kierroksella valinta osui myös porilaisen Ässien keskushyökkääjään Roni Hirvoseen, jonka kiinnitti miehistöönsä kanadalainen Toronto Maple Leafs.

Kaikkiaan suomalaisia kiekkoilijoita varattiin kahdella ensimmäisellä kierroksella neljä. HIFK:n hyökkääjä Anton Lundell kiinnosti Florida Panthersia ensimmäisen kierroksen varausnumero 12:n verran.

Kolmannella kierroksella Kärppien puolustajan Topi Niemelän varasi numerolla 64 Toronto, numerolla 66 Los Angeles Kings Tapparan hyökkääjän Kasper Simontaipaleen, numerolla 70 Detroit Red Wings TPS-puolustaja Eemil Viron, numerolla 71 Ottawa Kärppien maalivahti Leevi Meriläisen ja numerolla 82 Vancouver Canucks JYPiin Jokereista siirtyneen puolustaja Joni Jurmon.

Reima Rautiainen

STT