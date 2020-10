Korona ajaa uusia ihmisiä asunnottomuusuhan alle – Asunnottomien yön tulet syttyivät Salossa

Asunnottomien yötä vietettiin lauantai-iltana ympäri Suomea YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Salossa tapahtuma on järjestetty perinteisesti toimintakeskus Vaihtoehdon pihalla Kaivokadulla, mutta tällä kertaa se pidettiin koronatilanteen vuoksi torilla.

Torilla tapahtuma järjestettiin myös vuonna 2007, kun Asunnottomien yö järjestettiin Salossa ensimmäistä kertaa.

– Mutta ongelmat ovat edelleen samat, vaikka elämme hyvinvointivaltiossa, totesi tapahtuman avannut Vaihtoehto 90 ry:n puheenjohtaja Voitto Suominen.

Suominen mainitsi, että tilastojen mukaan yli 600 000 ihmistä elää Suomessa köyhyysrajan alapuolella ja asunnottomia on lähes 5 000. Asunnottomuuteen liittyy usein päihde- ja mielenterveysongelmia.

Salossa oli Suomisen mukaan viime vuonna virallisesti parikymmentä asunnotonta, mutta piiloasunnottomien määrä on moninkertainen. Piiloasunnottomia ovat ihmiset, jotka yöpyvät tuttavien tai sukulaisten luona. Heitä Suominen arvioi Salossa olevan kymmeniä.

– Koronatilanne tulee myös vaikuttamaan tulevaisuudessa. Moni on menettänyt työnsä ja tulee vielä menettämään, hän kuvailee.

Asunnottomien yön teemana oli tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tapahtuma toi esiin, että koronakriisin seurauksena moni on sellaisessa tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta.

Koronan ensimmäiset vaikutukset näkyivät Suomisen mukaan jo keväällä. Kun Suomea pistettiin kiinni ja esimerkiksi toimintakeskus Vaihtoehdon ovet oli tilapäisesti suljettava, moni sen vakituinen kävijä oli hukassa. Vaihtoehtoa pyörittää Vaihtoehto 90 ry yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Toimintakeskuksesta kävijät saavat muun muassa edullisen lounaan, pesumahdollisuuden, juttuseuraa ja harrastusmahdollisuuksia.

– Toistakymmentä ihmistä retkahti sen takia, kun ovet olivat kiinni, Suominen kertoo.

Asunnottomien yö pidettiin nyt Salon torilla, jossa oli väljemmin tilaa ja paremmat mahdollisuudet ylläpitää turvavälejä kuin Vaihtoehdon pihamaalla. Korona vaikutti myös jonkin verran tapahtuman ohjelmaan.

– Koronan takia emme voineet ottaa vastaan ihmisten vaatelahjoituksia, eikä talvivaatejakelua tällä kertaa ollut. Mutta Vaihtoehdosta ja Diakoniatyön Vaatekammarista voi hakea vaatteita, jos tarvitsee, neuvoo Vaihtoehto 90 ry:n sihteeri Janne Koivu.

Perinteinen Asunnottomien yön villasukkakeräys yhdistyksessä kuitenkin järjestettiin, ja sukkia jaettiin torilla. Keräys tuotti 200 paria sukkia.

A-klinikkasäätiö puolestaan jakoi lahjoituksena saatuja lapasia, pipoja, sukkia, makuupusseja, vitamiineja ja juomapulloja.

Anna Tukesi ry järjesti tapahtumassa tällä kertaa leipä- ja pillimehujakelun.

– Olemme tehneet 320 leipää, joihin käytettiin 5,5 kiloa juustoa, 8 kiloa kinkkua sekä 12 rasiaa margariinia. Kaikki tarvikkeet on saatu lahjoituksina, kertoo Asunnottomien yön soppatiimin vetäjä Anne Vähätalo.

Leivät teki neljän hengen tiimi: Anne Vähätalo, Terhi Kurppa, Hely Koski ja Sirpa Paulamäki. Jäsenet jakoivat yksittäispakattuja leipiä ja mehuja kiertäen yleisön joukossa, jotta jonoa ei olisi muodostunut. Koronatilanteen vuoksi tapahtumassa ei tällä kertaa tarjoiltu keittoa, makkaraa, kahvia, eikä lettuja.

– Olemme tehneet tätä viisi vuotta ja nähneet, millainen soppajonosta muodostuu. Siinä ei olisi saatu pidettyä turvavälejä, Vähätalo ja Kurppa toteavat.

Heille molemmille Asunnottomien yön ruuanlaitosta on muodostunut vuosittainen vapaaehtoistyö, jonka tekeminen tuntuu tärkeältä.

– On sydäntäsärkevää, kun jonossa on kohdannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että tämä on tällä viikolla ensimmäinen lämmin ateria. Ei sen pitäisi olla niin. Ja jonossa on myös lapsiperheitä, Vähätalo sanoo.

– Se on juuri se, kun ne lapset tulevat ja heistä näkee, että heillä on selvästi nälkä, Kurppa kiteyttää sen, miksi hän lähtee mukaan talkoisiin vuosi toisensa jälkeen.

Salon Asunnottomien yön ohjelmassa oli tavara- ja leipäjakelun lisäksi livemusiikkia, jota tarjosivat Rytminvaihdos ja The Crocks. Lisäksi puheenvuoron pitivät muun muassa Elina Seitz ja Hannu Miettinen. Illan juonsivat Marja Ruokonen ja Otso Lapila.

Tapahtuman järjestivät yhdessä A-klinikkasäätiö, A-klinikka Salon ryhmä- ja vertaistukityö, Vaihtoehto 90 ry, Anna Tukesi ry, Salon seurakunta, Salmi ry, SPR:n ja Autoliiton Salon osastot, Salon kaupungin etsivä nuorisotyö ja Waltti-työpajat, Avara Perniö, Ryhmäkoti Salliva sekä yksityiset vapaaehtoiset.

Ryhmäkoti Salliva ja Avara Perniö olivat mukana ensimmäistä kertaa. Ryhmäkoti Salliva on Lohjan Nummella toimiva, Osuuskunta Aparenten ylläpitämä ryhmäkoti päihteiden käyttäjille. Sallivan väki jakoi tapahtumassa lahjoituksena saamiaan villasukkia.

– Ryhmäkodissamme on 10+2 paikkaa, ja tilaa on tälläkin hetkellä. Ryhmäkotimme on tarkoitettu lyhytaikaiseen, maksimissaan kahden vuoden mittaiseen asumiseen. Salostakin voi päästä meille sosiaalitoimen kautta, kertoo Satu Koivula.

Avara Perniö puolestaan on Perniöön kuukausi sitten avattu kodinomainen, 9-paikkainen päihdevieroitusyksikkö. Sen asiakkaat tulevat tällä hetkellä Turusta, Kirkkonummelta ja Kauniaisista.