Korona-ajan lomamuistot syntyvät lähellä – syysloma toi vilskeen Teijolle

Salon vilkkain turistimagneetti, Teijon kansallispuisto ja sen lähikylät, vetivät väkeä myös syyslomalla.

Paimiolainen Sairan perhe minigolffasi perjantaina Mathildedalin Keskuspuiston uudella radalla. Takana oli jo kävellen tehty retki Matildanjärven ympäri, ja golfin jälkeen nelikko oli vielä menossa ravintolaan syömään.

– Olemme käyneet myös Kaarinassa ja Paimiossa uimassa, kertoo Janni Saira perheen syyslomaviikosta.

– Uiminen oli kivointa, summaa loman antia perheen kuopus Vilppu Saira.

Golfradan viimeiselle väylälle Sairat suuntasivat jännittävässä tilanteessa: sekä äidillä että perheen isällä Janne Sairalla oli vielä mahdollisuus ykkössijaan.

Päiväretkeläisten lisäksi eteläinen Salo keräsi syyslomalla paljon majoittujia.

Hotel Mathildedalinyrittäjä Krista Gustafsson kertoo syysloman jatkaneen muutenkin poikkeuksellista matkailuvuotta.

– Tähän aikaan vuodesta meillä on yleensä työporukoita ja eläkeläisryhmiä, mutta tänä vuonna ne ovat puuttuneet. Nyt majoittuvat pariskunnat, perheet ja pienet ystäväporukat, sanoo Gustafsson.

Ilmiö ei koske vain syyslomaa, vaan kahdeksan huoneen pikkuhotelli on ollut kesänkin jälkeen yhtäjaksoisesti täynnä.

– Koko syksy on ollut piristysruisketta.

Ruukkikylän lisäksi matkailijat suuntaavat kansallispuiston poluille. Gustafsson arvioi koronan tehneen suomalaisista säänkestävämpiä.

– Vuosi sitten sanottiin, että onpas kylmä. Nyt sanotaan, että meillä on sadetakit ja kunhan päästään edes johonkin.

Myös Hotel Mathildedalin naapurissa toimivan Mathildan Marinan kuusi huonetta olivat täynnä syyslomalaisia.

– Väkeä on enemmän kuin yleensä syyslomalla, sanoo yrittäjä Maria Rantanen.

PetriS Chocolate Roomin majoitustoiminta on jo tältä kaudelta loppunut.

– Kyselyjä on kyllä tullut, mutta meillä majoitus päättyi syyskuun lopulla, sanoo kahvilassa työskentelevä Heidi Kaitala.

Suklaaherkut maistuivat syyslomalaisille niin hyvin, että kahvilaan muodostui ajoittain jonoa. Koronatilanteen vuoksi väljyyttä lisättiin ottamalla lisää tilaa kahvilan käyttöön, ja monet kahvittelivat myös ulkona.

– Lapsiperheitä on paljon retkeilemässä, sanoo Kaitala. Hän kertoo huomanneensa myös matkailuautoilla lomailevia olleen syyslomalla runsaslukuisesti liikkeellä.

Sairan perheen väylän 12 taistelu päättyy Janni Sairan tuuletuksiin. Hän voittaa perhekisan mestaruuden 34 lyönnin yhteistuloksella.

– Tämä on jo kolmas kerta tällä kaudella, Janni Saira kehaisee perheen miesväelle.

Rataennätyksestä tulos jää kuitenkin kauas. Välinevuokrausta hoitava Juha Nenonen kertoo, että se on 22 lyöntiä.

– Siihen kierrokseen osui useampi hole in one, Nenonen sanoo. Hän on tyytyväinen syysloman golfaajamäärään.

– Todella paljon on perheitä ja useamman perheen porukoita liikkeellä.

Mikäli vielä haluaa radalle, kannattaa pitää kiirettä: Mathildedalin minigolf sulkee tämän viikonlopun jälkeen.