Korona jyllää myös Saksassa – suurin määrä uusia tartuntoja sitten huhtikuun

Saksassa on todettu yli 4 000 uutta koronatartuntaa. Lukema on suurin sitten huhtikuun, jolloin maassa oli yhä voimassa laajat liikkumisrajoitukset.

Reilun 83 miljoonan asukkaan Saksassa on todettu yhteensä 310 144 koronatartuntaa, kertoo Saksan tartuntatauti-instituutti Robert Koch.

Tautiin on kuollut lähes 9 600 ihmistä, mikä merkitsee 115 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.

Eniten tartuntoja maassa on tällä hetkellä Münchenin ja Hampurin alueella.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on kehottanut kansalaisia välttämään muun muassa ulkomaille matkustamista tulevan syysloman aikana.

STT

Kuvat: