Korona leviää nopeasti

Vielä kesällä rauhalliselta näyttänyt koronapandemia on nyt leviämässä nopeasti myös Suomessa. Tauti on kiihtymisvaiheessa viidessä maakunnassa, joista Varsinais-Suomi on yksi.

Huolestuttavaa on myös, että koronatartuntojen lähde jää yhä useammin epäselväksi. Näin tartuntaketjujen jäljittäminen ja altistuneiden eristäminen on entistä vaikeampaa.

Uusia koronatartuntoja on viime päivinä laskettu sadoissa, kun vielä kesällä tartuntoja todettiin vain joitakin tapauksia päivittäin. Torstaina kerrottiin 296 uudesta tartunnasta.

Koronatilanne on kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Vaasan sairaanhoitopiirissä korona on jo leviämisvaiheessa.

Ulkomaan matkailua ei koronan leviämisestä voi nyt syyttää. Viime viikon tartunnoista vain alle viisi prosenttia on saatu ulkomailta, eivätkä nämä ole juurikaan aiheuttaneet lisätartuntoja.

Jäljittämistä vaikeuttaa, että suuri osa tartuntalähteistä jää selvittämättä. Viime viikolla lähde jäi epäselväksi noin 60 prosentissa tapauksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tämän viikon tartunnoista jää arvion mukaan jopa yli 80 prosenttia selvittämättä.

Koko maan jäljitetyistä tartunnoista noin 40 prosenttia oli peräisin perhepiiristä tai työpaikalta. Ravitsemusliikkeiden osuus oli 10–15 prosenttia.

Tartuntoja on tullut runsaasti myös harrastuksissa, kotimaan matkailussa, yksityisjuhlissa ja erityisesti opiskelijoiden juhlissa.

Ongelmia on ollut myös koronavilkun toiminnassa. Pahimmillaan jopa useiden päivien viiveet hidastavat altistuneiden eristämistä.

Koronan leviämisen pysäyttäminen on nyt kiinni erityisesti alueiden ja ihmisten omasta toiminnasta. Nyt tarvitaan nopeita toimenpiteitä ja ohjeistuksia sen mukaan, miten vaikea koronatilanne alueella on.

Kiihtyvän koronapandemian maakuntiin kuten Varsinais-Suomeen uusia rajoituksia on jo tulossa. Hallitus päättää asetuksesta, jonka mukaan ravintoloiden anniskelu päättyy kello 22 ja ovet on suljettava tuntia myöhemmin. Uusien aikarajojen ja asiakaspaikkarajoitusten on tarkoitus tulla voimaan jo viikonloppuna.

Keväällä nähtyyn maakuntien eristämiseen on kuitenkin vielä pitkä matka. Se vaatisi myös valmiuslain käyttöönottoa, eikä tästä ole käyty keskusteluja.

Rajoituksiakin tärkeämpää on jokaisen ihmisen oma toiminta. Kun pidetään kiinni turvaväleistä, huolehditaan hyvästä hygieniasta ja käytetään ohjeistuksen mukaan maskeja, estetään tehokkaasti koronan leviämistä.