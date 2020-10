Korona toi amerikkalaisen indie-tieteiselokuvan tuotannon Tampereelle – pääosissa Marvel- ja Breaking Bad -tähdet

Tampereella alkoivat maanantaina amerikkalaiselokuva Dualin kuvaukset. Pääosia esittävät Marvel-tähti Karen Gillan ja Breaking Badista tunnettu Aaron Paul.

Dual kuvataan kokonaisuudessaan Pirkanmaalla. Aiemmin Suomessa on käyty kuvaamassa Hollywood-tuotannoista vain kohtauksia tai jaksoja.

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Riley Stearns saapui maahan kuvaajansa kanssa syyskuun alkupuolella. Yhdysvalloista tuli heidän lisäkseen vain näyttelijäjoukko sekä digitaalisten erikoistehosteiden asiantuntija.

– Yhdysvalloissa elokuvan tekeminen maksaisi paljon enemmän. Täällä kierrän järjestäjä Klapa Klemolan kanssa ja kysyn kiinnostavan rakennuksen edessä, voimmeko kuvata täällä. Klapa sanoo aina kyllä, Stearns kuvailee.

– Liikenteen voi pysäyttää, jos haluamme niin. Indie-elokuvantekijänä en ole tottunut tällaiseen.

Varsinainen syy Suomeen tulemiseen oli Yhdysvaltojen ja monien muiden maiden vaikea koronatilanne. Päätös tehtiin kesällä. Sitä ennen kuvauspaikaksi harkittiin Uutta-Seelantia, Kanadaa ja Meksikoa.

– Suomessa kuvaaminen ei ollut hullumpi ajatus, sillä elokuva tapahtuu omanlaisessa maailmassaan, Yhdysvalloissa kyllä, mutta kaupunkia tai osavaltiota ei kerrota, Stearns sanoo.

Tuotanto, joka työllistää Suomessa yhteensä noin sata henkeä, on saanut tukea Business Finlandilta ja Tampereelle audiovisuaalisen alan tuotantoja muun muassa taloudellisella tuotantokannustimella tavoittelevalta Film Tampereelta.

Elokuvan budjetti on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Tuotantoyhtiöllä aiempi Suomi-yhteys

Pääosan Karen Gillan on näytellyt muun muassa uusien Jumanji -elokuvien naispääosat. Ne kuuluivat ilmestymisvuosiensa 2017 ja 2019 kymmenen maailmanlaajuisesti katsotuimman elokuvan joukkoon. Hänellä on myös Nebulan rooli Marvelin supersankariseikkailuissa.

Keskiviikkoaamuna Gillan julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän arvoituksellisesti kertoi ainoastaan kuvaavansa Dualia Tampereella.

Aaron Paul näytteli Breaking Bad -sarjassa toista päähenkilöä, Jesse Pinkmania. Viimeksi hänet on nähty Westworld-sarjassa.

Päätuotantoyhtiö on XYZ Films. Tuottaja Aram Tertzakianilla on henkilökohtainen yhteys Suomeen: hän on Jasper Pääkkösen ja Dome Karukosken hyvä ystävä.

– Olen käynyt Suomessa yli 20 kertaa, Suomeen syyskuun lopussa saapunut Tertzakian kertoo.

XYZ Films on toiminta-, tieteis- ja kauhuelokuviin erikoistunut yhtiö. Sen tunnetuimpia nimikkeitä ovat olleet kauhufantasia Mandy, jonka pääosassa on Nicolas Cage, indonesialaiset The Raid -toimintaelokuvat sekä alkuvuodesta Suomessakin nähty Richard Stanleyn kauhumelodraama Color Out of Space.

Viime vuonna XYZ Films sai 12-vuotisen historiansa suurimman rahoitussopimuksen suomalaistaholta. Aiemmin Tom of Finlandiin ja Muumi-animaatiosarjaan sijoittanut rahasto IPR VC ryhtyi sijoittamaan elokuviin yhtiön kautta.

– Se ei kuitenkaan ollut ratkaiseva tekijä tämän tuotannon kannalta. Suomi oli sopiva paikka kuvata tällä hetkellä, Tertzakin sanoo.

Kuvauksissa noudatetaan tarkkaa turvallisuussäännöstöä etäisyyksineen.

Tampere kuin Seattle tai Portland

Stearns ei tiennyt Suomesta juuri mitään, ennen kuin saapui Tampereelle.

– Hyväksyin tosiasian: Tampereella kuvataan ja sillä selvä, lennän sinne ja etsimme kuvauspaikat. Löysimme niitä hämmästyttävän hyvin jo ensimmäisen viikon aikana.

Arkkitehtuuri oli erilaista kuin missään Yhdysvaltojen osassa, jonka Stearns tunsi.

– Maisemat kuitenkin muistuttavat Seattlea tai Portlandia.

Stearns uskoo Dualin kiinnittävän huomiota Suomeen kuvauspaikkana.

– Covid-19 toi meidät tänne, mutta uskon, että tämän tuotannon jälkeen monet heräävät Suomen suhteen muutenkin. Missä tämä kuvattiin? Missä on näin sujuva pääsy kuvaamaan erilaisia miljöitä? Stearns pohtii.

Kuvaukset Tampereella jatkuvat marraskuun lopulle asti.

Tieteissatiiri kloonaamisesta

Dual on lähitulevaisuuteen sijoittuva tieteissatiiri, jossa Karen Gillan esittää kaksoisroolia. Hän näyttelee kuolemansairasta naista, joka tilaa itsestään kloonin.

Elokuvan maailmassa kloonaaminen on luvallista vain tällaisessa tapauksessa, ja siihen liittyy sääntö: mikäli alkuperäinen henkilö on jostain syystä yhä hengissä, vuoden kuluttua kloonin herättämisestä henkilön ja kloonin on taisteltava kuolemaan asti.

– Vastoin kaikkia odotuksia nainen parantuu, ohjaaja-käsikirjoittaja Stearns kuvailee.

– Tarinasta suuri osa seuraa päähenkilön treenaamista kaksintaistelua varten.

Stearnsin edellisessä elokuvassa The Art of Self-Defense Jesse Eisenberg näytteli miestä, joka ryhtyy miehuutensa korostamiseksi harrastamaan itämaisia itsepuolustuslajeja. Siinäkin sävy oli vinosti humoristinen.

Dual valmistuu loppuvuodesta 2021. Tuotantoyhtiö XYZ Filmsin elokuvia on usein nähty Cannesin ja Toronton kaltaisten kärkifestivaalien ohjelmistossa.

Kalle Kinnunen

STT