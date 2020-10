Korona toi Korisliigaan kaksi maajoukkuelaitahyökkääjää, kolmekymppisen papan ja nuoren heittäjän

Koronapandemia on ajanut takaisin koti-Suomeen kaksi koripallomaajoukkueen laitahyökkääjää, jotka kuuluvat alkavan korisliigakauden mielenkiintoisimpiin suomalaisnimiin.

Matti Nuutinen, 30, palaa kasvattajaseuraansa kaarinalaiseen Uraan kierrettyään viisi viime kautta Kreikassa, Ranskassa, Romaniassa ja Espanjassa. Remu Raitanen, 23, tekee debyyttinsä kotimaisessa pääsarjassa Lapuan Kobrissa pelattuaan edelliset neljä kautta San Franciscon yliopistossa.

– Kyllä korona varmasti vaikuttaa seuraan kuin seuraan. Suuri on epävarmuus, Nuutinen sanoi Korisliigan virtuaalisessa mediatilaisuudessa viime viikolla.

Nuutinen kertoi pandemian aiheuttaman epävarmuuden vaikuttaneen hänen päätökseensä palata Suomeen.

– Kyllä tarjouksia tulee, mutta eri maiden tilanteet ovat niin erilaiset, että ei ole mitään takeita, alkaako paikallinen liiga. Suomessa tietää sen, että jos tulee jotain, niin pääsee ainakin ulos kävelemään. Se on iso asia, Nuutinen perusteli.

Hän kertoi joutuneensa keväällä viettämään Espanjassa perheensä kanssa 40 päivää neljän seinän sisällä.

– En halua heti kokea samaa uudelleen.

Kolmekymppinen Nuutinen luonnehtii itseään ”papaksi” nuorempien pelaajien seassa.

– Ihan varmasti olen erilainen pelaaja, kokeneempi kuin lähtiessäni Korisliigasta. On mielenkiintoista nähdä, millaiselta peli tuntuu, kun joka maassa pelataan hiukan eri tavalla.

”Halusin ulkomaille”

Nuutinen on kuulunut miesten maajoukkueeseen kesästä 2012 lähtien, kun taas Raitanen teki maajoukkuedebyyttinsä viime kesänä. Hän teki itse asiassa maajoukkuedebyyttinsä ennen kuin oli pelannut kotimaisessa pääsarjassa ja heitti heti ensimmäisessä miesten maaottelussaan 15 pistettä Viroa vastaan.

– Lähtökohtaisesti halusin ulkomaille ja puhuin monen koutsin kanssa. He kuitenkin sanoivat, etteivät voi tehdä konkreettista tarjousta, kun eivät tiedä tulevasta, Raitanen kertoi.

Muutamat suunnilleen Raitasen ikäiset miesten maajoukkueeseen nousseet suomalaiskoripalloilijat ovat ottaneet vastaan rahallisesti hyvin vaatimattomia sopimuksia Euroopan alemmista sarjoista, mutta Raitanen matkasi Lapualle, missä hän ei aiemmin ollut koskaan käynyt.

– Korisliigaseurat kuitenkin tekivät tarjouksia, ja Etelä-Euroopassa olisi ollut tosi heikot rahat. Tilanne on nyt sellainen, että (Yhdysvaltain) yliopistoista todella hyviä pelaajia on jäänyt vaille työpaikkoja, Raitanen sanoi.

Raitanen arvioi kehittyneensä fyysisesti ja henkisesti Yhdysvalloissa viettämiensä neljän vuoden aikana sekä saaneensa vahvistusta itseluottamukselleen kesän maaotteluista.

– Ne antoivat itsevarmuutta. En tiennyt välttämättä, miten pärjään, mutta siinä näki mitä valmiutta jenkit on tuonut. Kehitys on hyvällä mallilla.

Raiko Häyrinen

STT

Kuvat: