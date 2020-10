Koronaironiaa – LP Viesti vippasi maanantai-illan kunniaksi pari lentopalloviisautta roskakoriin

Lentopallojoukkueen rakentaminen ei ole koskaan helppoa, varsinkaan keskellä pandemiaa.

LP Viestin maanantai-illan ottelu Woman Volleyta vastaan ei ollut ensimmäinen eikä taatusti viimeinen osoitus siitä, että joukkue ei kaipaa vahvistusta passari- ja keskipelaajaosastolle.

Passari Viktoriia Tuchashvilin yhteistyö Anna Czakanin kanssa oli tutun tehokasta ja yhteistyö Nea Haataisen kanssa paranee ja paranee. Lisäksi penkillä vuoroaan odottaa 17-vuotias kakkospassari Saana Virtanen, jota ei vaihdeta kentälle säälistä tai omavaraisuusasteen takia, vaan siksi, että hän on liigatason passari.

Niinpä olikin ironista, että kentän päädyssä mainosaidan takana ottelua seurasivat LP Viestin kanadalaiset testipelaajat Caroline Pearson ja Beth Vinnell, jotka ovat pelipaikoiltaan luonnollisesti passari ja keskipelaaja. Eli juuri sen pelipaikan pelaajat, joihin LP Viesti ei akuutisti tarvitsisi ketään.

LP Viestin päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen kertoi ottelun jälkeen, että päätös kanadalaisten kohtalosta tehdään perjantaihin mennessä.

Jos kuvitellaan, että koronaa ei olisi, niin olisiko kanadalaisten kanssa tehty jo loppukauden mittaiset sopimukset?

– Olihan korona jo kesällä, kun teimme heidän kanssaan (ensimmäiset) sopimukset. Meillä oli tiedossa, minkä hintaisia pelaajia he ovat. Enemmän on kyse siitä, ovatko he sen tasoisia, että heitä kannattaa pitää, Lemminkäinen sanoi.

Keskiakselin Tuchashvili–Czakan–Haatainen lisäksi maanantaina onnistui hakkuri Iina Andrikopoulou, jolle alkukausi on ollut vaikea. Maanantaina Andrikopoulou nautiskeli useaan otteeseen iskemisestä yhtä torjujaa vastaan, kiitos hyvän vastaanoton ja Tuchashvilin laatupassien.

Hyvä vastaanotto olikin osa-alue, joka pelasti yleispelaajakaksikon Linnea Kuusela–Anniek Siebring. Kummankin teholukema jäi nimittäin miinukselle. Universaalin lentopalloviisauden mukaan joukkue ei voi voittaa, jos kumpikin yleispelaaja jää miinukselle – nyt senkin viisauden voi vipata roskakoriin.

Samaan roskakoriin mahtuu myös se viisaus, että jos syöttövirheiden ja ässäsyöttöjen erotus on enemmän kuin 12, joukkue harvemmin voittaa. LP Viesti syötti maanantaina 15 virhettä ja vain kaksi ässää.

– Se on käsittämätön saldo kotikentällä. Jos syöttää puoli metriä yli, niin sen voi vielä nostaja nostaa, mutta jos syöttää puoliväliin verkkoa, niin silloin ei ole keskitytty hirvittävän hyvin, Lemminkäinen moitti.

Orastavaan yleispelaajaongelmaan on luvassa helpotusta, sillä viime viikolla nilkkansa taittaneen Noora Kososen vamma lienee pelättyä lievempi. Eilen Kosonen tepasteli hallilla ilman kävelykeppejä.

Täysin kotimainen vierasjoukkue WoVo vaikutti sitkeältä ja yhtenäiseltä.

Joukkueen ydinkaksikko on tuttu LP Viestistä: äitiyslomalta palannut passari Iida Paananen ja hakkuri Saana Lindgren olivat eilenkin rovaniemeläisten parhaat. Yhdellä laadukkaalla ulkomaalaisella yleispelaajalla joukkue olisi huomattavasti vaikeammin murrettavissa.

Naisten Mestaruusliiga:

LP Viesti–WoVo 3–0 (25–21, 25–23, 25–23)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 3/+2, Anniek Siebring 6/-3, Anna Czakan 13/+9, Arita Ternava 2/-3, Iina Andrikopoulou 18/+12, Nea Haatainen 10/+8, Linnea Kuusela 2/-2. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 50.

WoVo: Iida Paananen (passari) 2/0, Anni Karjalainen 4/+2, Oona Viljanen 10/+3, Aliisa Kähkölä 6/+2, Saana Lindgren 16/+12, Riikkaliisa Kärkkäinen 5/0. Libero Janina Laineen vastaanottoprosentti: 65.

Hyökkäysprosentit: 47–34

Vastaanottoprosentit: 49–40

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 2/15–6/10

Torjuntapisteet: 5–5

Tuomarit: Esa Virta ja Mira Cavén.

Yleisöä: 278.

OHO!

Päätuomari Esa Virta heräsi otteluun kunnolla kolmannen erän alussa, kun pallo kimposi torjunnasta suoraan oikeaan silmäkulmaan.​

LP Viestin seuraava ottelu: la 31.10. LP Viesti–Puijo Wolley Salohallissa kello 18.