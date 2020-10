Koronaohjeet kiristyvät

Koronapandemian toinen aalto etenee myös Suomessa. Rauhallisen kesän jälkeen virus alkoi elokuussa levitä uudestaan Euroopassa, ja Suomessa tartunnat kiihtyivät hieman myöhemmin syksyllä.

Tartuntojen kasvu on pakottanut viranomaiset antamaan tiukempia ohjeita leviämisen hidastamiseksi. Suuria juhlia kannattaa nyt lykätä. Varsinais-Suomi kuuluu kiihtymisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien joukkoon.

Suomessa kirjataan uusia tartuntoja päivittäin nyt noin 200, kun vielä vähän aikaa sitten tartuntamäärät laskettiin muutamissa kymmenissä. Kesällä todettiin vain yksittäisiä tartuntoja.

Syksyn tartuntamääriä ei voi ihan suoraan verrata kevääseen, sillä testausmäärät ovat nyt moninkertaisia.

Tällä hetkellä virus leviää erityisesti omassa perhepiirissä, anniskelupaikoissa ja sisätiloissa järjestetyissä yksityistilaisuuksissa.

Salossa tilanne on edelleen rauhallinen. Viime viikkojen aikana on kirjattu vain yksittäisiä tartuntoja, ja valtaosa Salon tapauksista on peräisin keväältä.

Suurilta tartuntaryppäiltä on Salossa vältytty. Vaasan esimerkki kuitenkin osoittaa, että tauti voi levitä pienellä alueella nopeasti, kun olosuhteet ovat otolliset.

Maakunnan koronatyöryhmä antoi uudet suositukset taudin leviämisen estämiseksi. Suosituksen mukaan yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää. Suositus tulee voimaan maanantaina, mutta sitä toivotaan noudatettavan heti.

Nuorten harrastuksia kuten liikuntaa, urheilua ja partiotoimintaa voidaan jatkaa, kunhan muistetaan turvavälit ja hygieniaohjeet. Uusia ohjeita aikuisten harrastustoimintaan ja liikuntatunteihin ei annettu, mutta harkintaa kannattaa käyttää erityisesti silloin, jos tapahtumiin osallistuu iäkkäitä henkilöitä.

Työryhmä suosittaa edelleen kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää.

Uusien suositusten noudattamista ja tervettä harkintaa omassa käyttäytymisessä tarvitaan nyt, kun korona uhkaa levitä. Vaikka Varsinais-Suomi ja Salo eivät ole koronan pahimpia pesäkkeitä, tartunnat ovat kuitenkin nousussa.

Tyksin sairaaloissa koronatilanne on rauhallinen. Koronapotilaiden pieni määrä selittyy osittain sillä, että sairastuneet ovat nyt nuorempia kuin keväällä. Mikään tutkimustieto ei osoita, että koronavirus olisi muuttunut lievemmäksi.