Koronatartunnan saanut Trump kertoo voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun. Hän kommentoi terveydentilaansa Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Trump kertoo, ettei voinut sairaalaan tullessaan kovin hyvin, mutta nyt hän voi mielestään paljon paremmin. Hän kuitenkin sanoo, että tulevat päivät ovat todennäköisesti todellinen testi ja nähtäväksi jää, mitä tuona aikana tapahtuu.

Hän kiittelee videonsa alussa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Myöhemmin hän kiittää myös maailman johtajia paranemistoivotuksista.

Trump on parhaillaan Walter Reed -sotilassairaalassa, jonne hän siirtyi perjantaina paikallista aikaa lääkärien kehotuksesta.

CBS: Trumpille tehtiin pikatesti vasta New Jerseyn reissun jälkeen

Trumpille tehtiin koronapikatesti vasta, kun hän palasi New Jerseystä torstaina, kertoo Valkoisen talon viranomaislähde uutiskanava CBS Newsille. Kanava kertoo asiasta Twitterissä.

Trumpin lähipiirin koronamylläkkä alkoi, kun presidentin neuvonantajalla Hope Hicksillä todettiin tartunta.

Lähteen mukaan Valkoinen talo tiesi Hicksin tartunnasta jo ennen New Jerseyn matkaa. Tästä huolimatta asia pidettiin piilossa, ja virukselle altistunut presidentti osallistui torstaina New Jerseyn varainkeruutilaisuuteen.

CBS:n lähde olettaa, että Trumpille oli kerrottu tartunnasta ennen matkaa, mutta ei pysty varmistamaan asiaa. Useiden henkilökunnan jäsenten matka kuitenkin peruttiin.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1312525833505058816?s=20

https://twitter.com/CBSNews/status/1312498631090429956?s=20

Arttu Mäkelä

STT