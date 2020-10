Koronatartunnan saanut Trump kertoo voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun – presidentin terveydentilasta liikkunut ristiriitaisia tietoja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun. Hän kommentoi terveydentilaansa Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Trump kertoo, ettei voinut sairaalaan tullessaan kovin hyvin, mutta nyt hän voi mielestään paljon paremmin. Hän kuitenkin sanoo, että tulevat päivät ovat todennäköisesti todellinen testi ja nähtäväksi jää, mitä tuona aikana tapahtuu.

Hän kiittelee videonsa alussa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Myöhemmin hän kiittää myös maailman johtajia paranemistoivotuksista.

Trump on parhaillaan Walter Reed -sotilassairaalassa, jonne hän siirtyi perjantaina paikallista aikaa lääkärien kehotuksesta. Videosta ei selviä, milloin se on nauhoitettu.

Presidentti Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin koronatartunnoista kerrottiin paikallista aikaa perjantaina varhain aamuyöllä.

Terveydentilassa edistystä, sanoo tuore lausunto

Presidentin terveydentilasta on liikkunut tartunnan julkistamisen jälkeen ristiriitaisia tietoja. Presidenttiä hoitavien lääkäreiden mukaan Trump ei tarvitse lisähappea, ja lauantaina kerrottiin, että Trumpilla ei olisi ollut kuumetta edellisten 24 tunnin aikana. Presidentti oli kyennyt työskentelemään sairaalassa, lääkärit kertoivat.

Toisaalta useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kertoivat aiemmin lauantaina, että presidentin terveydentilaa tuntevaksi kuvailtu nimetön lähde antoi tilanteesta vähemmän valoisan kuvan. Uutistoimisto AFP:n mukaan edellä mainittu lähde paljastui yhdysvaltalaismedioissa sittemmin Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadowsiksi.

Hänen mukaansa Trump ei ole vielä paranemisen tiellä ja seuraavat kaksi vuorokautta ovat hoidon kannalta kriittisiä.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnanytviittasi tuoreimman presidentin terveyttä koskevan lääkärinlausunnon sunnuntaina neljän jälkeen aamuyöllä Suomen aikaa. Siinä Valkoisen talon lääkäri Sean Conley kuvailee presidentin terveydentilassa tapahtuneen merkittävää edistystä diagnoosin jälkeen. Trumpille oli lääkärin mukaan annettu toinen annos lääkeaine remdesiviiriä.

Conleyn mukaan Trump ei ole edelleenkään joutunut turvautumaan lisähappeen. Presidentillä ei ole kuumetta, hän on tehnyt töitä ja liikkunut sairaalassa käyttöönsä varatussa tilassa vaivatta.

– Vaara ei ole vielä ohi, mutta olemme edelleen varovaisen optimistisia, Conley toteaa lausunnossa.

Trump: Minun täytyi uhmata korona-altistusta

Trump kertoi lauantaisessa videoviestissään myös puolisonsa Melania Trumpin voivan hyvin.

– Niin kuin luultavasti olette lukeneet, hän (Melania) on hieman minua nuorempi. Ihan vain pikkuisen, Trump sanoo videolla.

Trump on 74-vuotias, kun taas Melania Trump on 50-vuotias. Presidentin mukaan Melania Trump pärjää viruksen kanssa niin kuin sen kanssa pitäisi tilastollisesti ikään nähden pärjätä.

Trump kertoo videolla, ettei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin uhmata koronavirusaltistusta, sillä hän ei halunnut jättäytyä eristykseen Valkoiseen taloon. Trumpin viittaussuhteet videolla ovat epämääräisiä, mutta ainakin uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian ovat tulkinneet Trumpin puhuvan päätöksestä lähteä sairaalaan.

Guardianin mukaan Trump kertoi, että hänelle annettiin vaihtoehto jäädä Valkoiseen taloon. Hän kuitenkin painotti päättäneensä kirjautua omasta tahdostaan Marylandin osavaltiossa sijaitsevaan sairaalaan, koska Valkoiseen taloon lukittautuminen ei olisi ollut suurelle johtajalle sopivaa.

– Pysy Valkoisessa talossa. Lukitse itsesi sisään. Älä käy edes Oval Officessa (presidentin virkahuoneessa). Pysy vain yläkerrassa ja nauti siitä. Älä näe ihmisiä, älä puhu ihmisille, Trump listasi hänelle annettuja ohjeistuksia ja kertoi, ettei ”voinut tehdä sitä”, vaan hänen piti olla etulinjassa.

– En voinut olla lukittuna huoneeseen yläkertaan, täysin turvassa, ja sanoa vain, että ”hei, mitä tapahtuu, tapahtuu”, hän jatkoi.

Hänen mukaansa johtajan tulee kohdata ongelmat, eikä yksikään suuri johtaja ole jättänyt tekemättä näin.

Myös muita tulkintoja on esitetty. Puheiden altistumisen uhmaamisesta on myös tulkittu viittaavan yleisesti koronatilanteeseen. Esimerkiksi AFP esitti ensin tämän tulkinnan, mutta tarkensi sittemmin näkökulmaansa.

Trumpia on harvoin nähty julkisuudessa maski kasvoillaan. Häntä on kritisoitu myös siitä, miten hän jatkoi mittavien kampanjatilaisuuksien järjestämistä koronatilanteesta huolimatta. Kampanjatilaisuuksiin osallistuneilla ei ole useinkaan ollut kasvomaskeja.

Altistus tiedossa ennen New Jerseyn matkaa?

Altistusta omien sanojensa mukaan pakon edessä uhmanneen Trumpin koronadiagnoosin ajankohta on herättänyt joitakin epäilyjä. Tapahtumien kulusta on esitetty eriäviä näkemyksiä, jotka asettavat Valkoisen talon oman kertomuksen epäilyttävään valoon.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan Trumpille tehtiin koronapikatesti torstaina vasta, kun hän palasi New Jerseystä. Asiasta on kertonut uutiskanavalle Valkoisen talon viranomaislähde. Kanava kertoi asiasta Twitterissä.

Trumpin lähipiirin koronamylläkkä alkoi, kun presidentin neuvonantajalla Hope Hicksillä todettiin tartunta.

Lähteen mukaan Valkoinen talo tiesi Hicksin tartunnasta jo ennen New Jerseyn matkaa. Tästä huolimatta asia pidettiin piilossa, ja virukselle altistunut presidentti osallistui torstaina New Jerseyn varainkeruutilaisuuteen.

Useiden henkilökunnan jäsenten matka peruttiin tuolloin, mutta vain pieni ryhmä tiesi Hicksin diagnoosista. CBS:n lähde olettaa, että Trumpille oli kerrottu tartunnasta ennen matkaa, mutta ei pystynyt varmistamaan asiaa.

Trumpin lääkäri vihjaili diagnoosin tulleen kerrottua aiemmin

Trumpille tehtiin pikatesti vasta, kun hän palasi New Jerseystä, kertoo lähde. Pikatestin tulos oli positiivinen, ja Trumpille tehtiin tämän vuoksi diagnoosin varmistava PCR-testi.

Lähteeltä kysyttiin monta kertaa, miksi testiä ei tehty ennen varainkeruumatkalle lähtemistä. Hän kertoi, että Trumpin oli oletettu saaneen negatiivisen testituloksen aiemmin päivällä. Hän ei kuitenkaan voinut tarjota varmistusta, että näin olisi todella ollut.

Lähteen mukaan testiä ei voida tehdä tien päällä. Presidentillä ei ollut havaittu oireita New Jerseyssä. Trump oli kuitenkin vaikuttanut ”hieman väsyneeltä”, mutta tämän oletettiin johtuvan siitä, että hän oli palannut kahtena edellisenä iltana myöhään Valkoiselle talolle, lähde kertoo.

Sekaannusta aiheutti myös se, että Trumpia hoitava Valkoisen talon lääkäri Sean Conley oli varsin ristiriitainen omissa puheissaan lauantaina. Hän antoi ymmärtää, että diagnoosi olisi tehty paikallista aikaa jo keskiviikkona, ei torstain testien jälkeen, kuten virallinen versio kertoo. Conley kuitenkin korjaili myöhemmin sanojaan ja vakuutteli sanoneensa väärin.

Conley oli myös väistellyt lauantaina toimittajien kysymyksiä siitä, onko Trump saanut lisähappea.

– Torstaina, ei happea. Ei yhtään tällä hetkellä. Ja eilen, kun olimme tiimin kanssa kaikki paikalla, hänelle ei annettu happea, Conley sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

AP kertoi, että nimettömän lähteen mukaan Trump oli saanut paikallista aikaa perjantaiaamuna lisähappea Valkoisessa talossa.

Arttu Mäkelä

STT

