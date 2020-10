Salon sairaalan yhteispäivystyksessä oleskeli maanantai-iltapäivän ajan oleskellut ihminen, jolla on sittemmin todettu koronavirustartunta.

Salon kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkäri Kaisa Ellän mukaan mahdollisesta altistuksesta huolimatta tartuntariski on pieni, sillä sairastunut on käyttänyt suu-nenäsuojusta. Hän on pitänyt maskia valtaosan päivystyksessä viettämästään ajasta, ja odotustilojen istumapaikat on sijoitettu turvavälejä noudattaen. Samaan aikaan yhteispäivystyksen aulatiloissa olleita kehotetaan kuitenkin seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi koronavirustestaukseen, jos oireita ilmaantuu.

Covid19 -tartunnan saanut oli sairaalan päivystyksessä maanantaina 19. lokakuuta viitisen tuntia kello 13–18.

– Ilmeisesti on ollut jonoa, ja hän on joutunut odottamaan vastauksiaan. Aikajänne on pitkä ja ihmisiä on ollut paljon paikalla, Ellä toteaa.

Hän korostaa, että potilas ei ole maanantaina vielä tiennyt sairastuneensa koronavirukseen. Tartunnan jäljityksiä tehtäessä sairastuneen liikkeet selvitetään oireiden alusta kaksi päivää taakse päin.

– Tässä tapauksessa tartuntariski on arvioitu pieneksi, Ellä painottaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi keskiviikkona kahdesta uudesta koronavirustartunnasta Salossa. Kaikkiaan Salossa on vuoden aikana diagnosoitu nyt 64 sairastunutta. Someron luku on edelleen 6 ja Kosken 7.

Kemiönsaaressa, Marttilassa, Paimiossa ja Sauvossa tautitapauksia on alle 5.

Salon kaupungin terveyspalveluiden koronaneuvonta vastaa puhelinnumerossa 02-772 3023. Se ohjaa hoitoon hakeutumisessa ja antaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Numero palvelee joka päivä kello 8–16.