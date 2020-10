Koronatiedotuksen laatu vaihtelee sairaanhoitopiirien kotisivuilla – ”Oleellista on, että sivuilta ilmenee, mitä viranomaiset ovat alueella päättäneet”

Sairaanhoitopiirit tiedottavat koronavirustilanteesta vaihtelevasti – tietoa on tarjolla kaikkien internet-sivuilla, mutta varsin erinäköisinä paketteina. Samalla kun vastuu koronarajoituksista on paljolti alueellisilla viranomaisilla, myös tiedotusvastuu painottuu sairaanhoitopiireihin ja kuntiin.

– Oleellista on, että sivuilta ilmenee, mitä viranomaiset ovat alueella päättäneet. Sisältö vaihtelee kunnittainkin, sanoo viestintäpäällikkö Piritta Rautavuori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Sairaanhoitopiirien kotisivuilta siis löytyvät ainakin ne kokoontumis- ja muut rajoitukset, joita alueella mahdollisesti on voimassa.

THL:n kotisivujen koronaosioon on koottu muun muassa linkit kaikkien sairaanhoitopiirien koronasivuille. Sivustolla on tietoa myös koronavirustilanteesta Suomessa ja maailmalla sekä siitä, miten tartunnalta voi parhaiten suojautua.

– Meillä THL:ssä ei ole mitään mallisapluunaa sairaanhoitopiireille, yksityiskohtia ei ole ohjeistettu. Epäilemättä on aika suurta vaihtelua, toteaa Rautavuori.

Kiitettävää selkeyttä ja hankalaa haeskelua

STT kävi läpi sairaanhoitopiirien koronasivut – ja vaihtelua todellakin on. Osa sairaanhoitopiireistä listaa neuvot ja mahdolliset rajoitukset erittäin selkeästi, osa sivuista taas vaikuttaa hankalasti käytettäviltä. Sekin vaihtelee, miten yksityiskohtaista tietoa on tarjolla.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote kertoo selkeästi niin maakunnan yleisen koronatilanteen kuin lyhyehkön suosituslistankin. Lyhyet toimintaohjeet ovat tarjolla suomen lisäksi puolella tusinalla muullakin kielellä.

Kainuun soten koronatiedote taas on varsin niukka eikä mitenkään helposti löydettävissä etusivun kautta. Etusivulta pääsee kyllä nopeasti lääkäriseura Duodecimin koronavirus-neuvontabottiin – jos hoksaa klikata koronaviruksen näköistä pientä palleroa. Sen sijaan maakunnan pääkaupungin Kajaanin kotisivuilla korona-aineisto tulee vastaan heti ylärivissä.

Vaasan sairaanhoitopiirissä koronavirus on levinnyt viime viikkoina rajusti. Sairaanhoitopiirin kotisivuilla kävijältä ei tieto jää saamatta, vaan sekä maakunnalliset että kuntakohtaiset koronaohjeet ovat näkyvästi etusivulla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sivuilla taas on esillä muun muassa se, että matkustamista Vaasaan ei suositella koronatilanteen vuoksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kotisivujen kautta pääsee suoraan tarkistamaan alueen kuntakohtaiset rajoitukset ja suositukset. Sairaanhoitopiirin oma koronaohjeistus oli viikonloppuna lyhytsanainen, voimassa olevia alueellisia suosituksia ei ollut.

Osa rajoituksista ja suosituksista on kuntakohtaisia

Sairaanhoitopiirien lisäksi myös kuntien kotisivut ja muu tiedotus ovat keskeisessä asemassa, sillä osa rajoituksista ja suosituksista on kuntakohtaisia.

– Esimerkiksi oman kunnan uimahallissa käymiseen liittyvien ohjeiden pitäisi olla kunnan sivuilla, sanoo Rautavuori.

– Sekin saattaa vaihdella, miltä se alueellisesti näyttää. Jokaisen kunnan vähintäänkin pitäisi panna sairaanhoitopiirin linkki omille sivuille, hän jatkaa.

Kuntaliitto on koonnut kuntien käyttöön linkkilistan eri viranomaisten koronaohjeista kunnille. Ohjeet ovat eri ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta.

Piritta Rautavuori THL:stä lisää vielä, että kansalaisille tarkoitettu koronaneuvontapuhelin 0295 535 535 toimii arkisin aamusta iltaan ja lauantainakin iltapäivään asti. Neuvontanumero tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta sekä opastusta Koronavilkku-sovelluksen käytössä, ei niinkään alue- tai paikkakuntakohtaisia toimintaohjeita.

– Siellä vastaa muun muassa entisiä ja nykyisiä hätäkeskuspäivystäjiä, joita THL on kouluttanut, kertoo Rautavuori. Neuvontanumero toimii eri viranomaisten yhteistyönä, päävastuutahona Digi- ja väestötietovirasto.

Elina Korkee

STT