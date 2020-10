Koronatilanne pahenee nopeasti – Kiuru hoputtaa kuntia ottamaan nopeammin rajoituksia käyttöön

Hallitus pohtii lähipäivinä jälleen keinoja koronaepidemian hillitsemiseksi Suomessa, mutta myös päivitettyä suunnitelmaa matkailijoiden testaamisesta maahantulon helpottamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Twitterissä, että koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa hallitukselle laajoja toimenpiteitä, joilla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hänen mukaansa hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan kyse on siitä, miten hallitus voisi tukea kaikkia kiihtymisvaiheessa olevia tai sitä lähestyviä alueita tekemään ripeämmin päätöksiä epidemian hillitsemiseksi. Joissakin maakunnissa tehdään nopeasti merkittäviä rajoituksia, mutta osassa herätään liian hitaasti.

Nykyisen tartuntatautilain puitteissa hallitus voi päättää ainoastaan ravintoloita koskevasta sääntelystä ja matkustusrajoituksista. Alueellisista toimista päättävät kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintaviranomaiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustuksella.

– Jos teemme suoraan toimivallan puitteissa valtakunnallisia toimia, se vaatii siirtymistä epidemian leviämistä koskevien toimien käyttöönottoon ja viime kädessä toimivallan muutoksiin. Teemme kaikkemme, ettei meillä ole poikkeusaika taas käsissä, Kiuru sanoi medialle eduskunnassa.

Kiuru sanoo, että alueilla tulisi nopeasti arvioida, voidaanko ottaa käyttöön muun muassa julkisten tilojen sulkemisia. Hänen mukaansa eri maakunnissa toimitaan eri tavoin, mutta nyt olisi tärkeää saada kaikki ymmärtämään, että tilanne on vakava.

– Kun katsotaan tautitilannetta niin voidaan sanoa, että vain neljän maakunnan osalta tilanne on sama tai parempi (kuin suvantovaiheessa). Muiden maakuntien osalta olemme tosi vakavassa tilanteessa ja tältä osin myös valtioneuvoston tukitoimia alueellisten viranomaisten avuksi tarvitaan.

Valomerkki kello 22 ja asiakasmäärä puoleen

Torstaina tulee voimaan hallituksen asetus, jonka perusteella ravintoloissa anniskelu loppuu koko maassa kello 24 ja ovet suljetaan kello yhdeltä. Maakuntia, joissa on otettava tätä tiukemmat rajoitukset käyttöön, on koko ajan enemmän.

Kiurun mukaan ravintoloiden tiukempaa sääntelyä koskevaa asetusta valmistellaan kuumeisesti STM:ssä. Silloin valomerkki tulee jo kello 22, ja asiakkaita saa olla vain puolet normaalista. Hän ei kuitenkaan lähtenyt ennakoimaan, tulevatko tiukemmat rajoitukset voimaan jo ensi viikolla. Kiuru kuitenkin sanoi, että silloin alkaa olla jo myöhäistä.

Matkailijoiden tulon helpottaminen myös esillä – ”Välttämättä tässä ei ole ristiriitaa”

Hallitus pohtii lähipäivinä myös muutoksia aiemmin tehtyyn suunnitelmaan, joka koskee matkailijoiden testaamista ulkomailta Suomeen tulevan matkailun helpottamiseksi.

Esillä on hallituksen suunnitteleman kahden testin mallin muuttaminen niin, että jälkimmäinen testi otettaisiin heti Suomeen saavuttaessa eikä vasta kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Tällöin vältettäisiin mahdollinen karanteeni, johon matkailija voitaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaan asettaa toista testiä odottaessa.

– Tällainen malli on THL:n eduskunnalle toimittamassa lausunnossa, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila vahvisti STT:lle.

Hänen mukaansa tarkasteltavana on lausunnon perustana oleva laskentamalli sekä epidemiologinen arvio sen terveysturvallisuuden vaikuttavuudesta.

– Pyrimme saamaan valmistelun poliittiseen käsittelyyn tällä viikolla, Varhila kommentoi aikataulua.

Hallituksen suunnitelmana on ollut, että uudessa, marraskuun lopulla voimaan tulevassa testausmallissa karanteeni- ja testausehdot koskisivat maita, joissa tauti-ilmaantuvuus on 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen saapuvan ulkomaalaisen tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Odotusajaksi hänet voitaisiin asettaa karanteeniin.

Lapin matkailutoimijat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä suunnitelmaan. He ovat muistuttaneet, että kansainvälinen matkailija viipyy Suomessa 3-5 vuorokautta, jolloin hallituksen linjaama karanteeniaika on ongelmallinen.

Varhila ei näe suoraan ristiriitaisena sitä, jos matkailua Suomeen helpotetaan samalla kun rajoituksia kotimaassa tiukennetaan.

– Välttämättä tässä ei ole ristiriitaa, kunhan huolehditaan terveysturvallisuudesta.

Harakka ei avannut uusia arvioita eduskunnalle

Tiistaina eduskunnassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esitteli hallituksen esityksen, jossa lähdettiin vielä kahden testin ja 72 tunnin määräajan kriteeristä.

– Suomeen saapuvalla matkustajalla on maahan saapuessaan oltava mukanaan enintään 72 tuntia vanha negatiivinen testitodistus tai laillistetun lääkärin todistus parantuneesta koronavirustaudista, Harakka selvitti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrittää ne maat, joista tulevia velvollisuus koskee.

Hallituksen esityksen valmistumisen jälkeen on kuitenkin tullut Harakan mukaan esiin uusia arvioita. Hän toivoi, että eduskunnassa otetaan ne huomioon, mutta ei avannut niitä sen enempää.

Moni kansanedustaja halusi lähetekeskustelussa tietää, mistä uusista arvioista on kyse. Eikö se olisi kohtuullista kertoa, kysyi esimerkiksi kokoomuksen Ben Zyskowicz.

Yle: STM haluaa ravintoloille tiukemmat aukioloajat jo ensi viikonlopuksi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haluaa ravintoloille tiukemmat aukioloajat jo ensi viikonlopuksi, kertoo Yle.

Ylen tietojen mukaan niillä alueilla, joilla korona leviää nopeasti, anniskelu ravintoloissa päättyisi jo iltakymmeneltä ja ravintolat menisivät kiinni yhdeltätoista. Ravintoloiden asiakaspaikoista vain puolet saisi olla käytössä samaan aikaan.

Syynä tiukennuksiin on Suomen pahentunut koronatilanne. Koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa useissa sairaanhoitopiireissä, muun muassa Uudellamaalla.

Alun perin tiukennettujen rajoitusten oli tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan ensi viikolla, mutta Ylen tietojen mukaan ne saattavat tulla voimaan epidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla jo tulevana perjantaina.

Jo aiemmin on kerrottu, että torstaina 8. lokakuuta tulee voimaan valtakunnallinen rajoitus, jossa anniskelu loppuisi klo 24 ja ravintolat suljettaisiin kello 1.

