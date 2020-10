Koronavirus on lisännyt antisemitistisiä asenteita ja salaliittoteorioita Saksassa

Juutalaisiin kohdistuva antisemitismi ja hyökkäykset ovat nousussa Saksassa. Niiden taustalla vaikuttaa myös koronapandemia, joka on nostanut esille juutalaisvastaisia salaliittoteorioita.

Jyväskylän yliopiston äärioikeistoon perehtyneen tutkijan Tommi Kotosenmukaan äärioikeistolaisissa ryhmissä näkyy ajatuksia, joissa pandemia on yhdistetty antisemitistisiin teorioihin.

– Jotkut äärioikeistolaiset ryhmät ovat esittäneet asian niin, että pandemia on globalisaation tulos ja heidän käsityksensä mukaan itse globalisaatio on jonkinlainen juutalainen salaliitto. Heidän ratkaisunsa ongelmaan on nationalismi ja kansallisvaltion nousu.

Samaa arvioi Saksan antisemitismin vastaisesta työstä vastaava komissaari Felix Klein, joka nimitettiin tehtäväänsä vuonna 2018 kasvavan antisemitismin vuoksi.

Hän sanoi alkusyksystä uutistoimisto AFP:lle, että koronakriisin ja antisemitismin nousun välillä on nähtävissä selvä yhteys.

– Salaliittoteoriat lisääntyvät kriisiaikoina, hän sanoi.

Yksi salaliittoteorioista on Kleinin mukaan ollut se, että koronavirus on ”Israelin tiedustelupalvelun luoma epäonnistunut bioase”.

Koronankieltäjien protestit tarjonneet alustan antisemitismille

Saksassa on järjestetty kuluneen vuoden aikana hallinnon koronarajoituksia vastustavia protesteja, jotka ovat koonneet yhteen laajan joukon ihmisiä äärioikeistosta rokotevastaisiin tahoihin.

Vaikka kaikki osallistujat eivät kannata äärioikeistoa, ovat Kotosen mukaan ääriryhmät nähneet koronarajoituksia vastustavissa protesteissa mahdollisuuksia rekrytoida lisää ihmisiä riveihinsä.

Antisemitismin vastaista työtä tekevät tahot ovat varoittaneet, että protesteja ei tulisi kaapata äärioikeiston tarkoitusperiin.

– Äärioikeiston radikaalit ovat yrittäneet hyödyttää protesteja omiin tarkoitusperiinsä, Klein arvioi.

Osa protestoijista on käyttänyt keltaista tähteä, joka on ollut selvästi kopio tähdestä, jota juutalaiset joutuivat käyttämään natsi-Saksassa. Mielenosoittajat ovat keltaisen tähden pukemisella halunneet rinnastaa koronarajoitukset juutalaisten kokemaan vainoon natsi-Saksassa, mitä juutalaiset ja holokaustista selvinneiden ihmisten läheiset ovat luonnollisesti pitäneet loukkaavana ja vähättelevänä.

Saksan tiedustelupalvelu varoittanut viharikosten selkeästä kasvusta

Antisemitismin nousu ei kytkeydy vain koronaan, vaan juutalaisvastaisuus on ollut Saksassa huolestuttavassa nousussa viime vuosina. Asiasta varoitti muun muassa Saksan kotimaan tiedustelun johtaja Thomas Haldenwang saksalaisen Tagesspiegel-lehden haastattelussa lokakuun alussa.

– Viimeisen kahden vuoden aikana väkivallanteot juutalaisia ja juutalaisia instituutteja kohtaan ovat lisääntyneet selvästi, Haldenwang sanoi lehdelle.

Samaa kertovat Saksan sisäministeriön tilastot. Niiden mukaan viime vuonna juutalaisiin kohdistuvat viharikokset lisääntyivät Saksassa 13 prosentilla verrattuna vuoteen 2018. Yhteensä juutalaisiin kohdistuvia viharikoksia raportoitiin reilut 2 000.

Rikokset ovat näkyneet myös uutisissa. Lokakuun alussa sotilaspukuinen mies iski Hampurissa juutalaisia opiskelijoita vastaan paikallisen synagogan lähellä. Mies löi yhtä opiskelijoista lapiolla ennen kuin synagogan turvamiehet saivat hänet kiinni.

Viime vuonna saksalainen uusnatsi yritti päästä Hallessa sisään synagogaan, jossa noin 50 ihmistä oli viettämässä juutalaisten Jom Kippur -juhlapäivää. Mies ampui kaksi sivullista, kun ei onnistunut pääsemään sisään synagogaan.

Ei uusi ilmiö

Vaikka Saksa on käsitellyt natsi-Saksan traumoja varsin avoimesti, on osa kriitikoista arvioinut menneisyyden käsittelyn jääneen puolitiehen, mikä on vaikuttanut antisemitismin nousuun. Juutalaisten maailmankongressin julkaiseman tutkimuksen mukaan joka neljännellä Saksassa on juutalaisvastaisia ajatuksia.

Saksan sisäministeriön antisemitismin vastaisen yksikön mukaan juutalaisvastaisuus ilmenee väkivallantekojen ja vihapuheen lisäksi vanhoina stereotypioina ja salaliittoteorioina, joissa juutalaisten esitetään olevan rikkaita ja ”hallitsevan maailmaa”.

Kotonen sanoo, että poliittisella antisemitismillä on Saksassa pitkä historia. Samalla juutalaisvastaisuuden nousuun maassa ovat vaikuttaneet kansainväliset virtaukset, kuten vuoden 2015 pakolaiskriisi ja siitä seurannut äärioikeiston nousu.

– Osa ryhmistä hakee inspiraatiota 1930- ja 1940-luvuilta, mutta myös uusnatsitoiminta on kansainvälistynyt Saksassa. Esimerkiksi niin sanotut väestönvaihtoteoriat ovat kansainvälisiä ilmiöitä, jotka ovat buustanneet äärioikeiston nousua.

Esimerkiksi Hallen synagogaiskussa tekijä lähetti suoraa videokuvaa iskustaan, levittäen samalla englanniksi erilaisia salaliittoteorioita. Hänen uskottiin saaneen inspiraatiota Christchurchin moskeija-iskuista Uudessa-Seelannissa.

”Kaikenlainen antisemitismi tuomittava”

Tilastoissa valtaosan viharikoksista on raportoitu olevan äärioikeiston tekemiä, mutta joukossa on myös pieni määrä äärivasemmiston sekä ulkomaalaisen ideologian tai uskonnon motivoimia rikoksia.

Tilastossa on kuitenkin todettu ongelmia, koska niiden on sanottu listaavan myös epäselvät rikostapaukset äärioikeiston piikkiin.

Antisemitismin vastaisen työn komissaari Klein on myöntänyt New York Times -lehden haastattelussa, että sisäministeriön tilastoimissa rikoksissa, joissa tekijät ovat jääneet epäselviksi, rikokset on kirjattu automaattisesti äärioikeiston tekemiksi. Tilastointimenetelmiä ollaan Kleinin mukaan nyt muuttamassa.

Kaikki tutkimukset eivät myöskään anna samanlaisia tuloksia äärioikeiston roolista. EU:n vuonna 2018 toteuttamassa laajassa antisemitismikyselyssä joka kolmas Saksan juutalaisista kertoi kokeneensa häirintää kuluneen vuoden aikana, ja heistä noin 40 prosenttia kertoi kokeensa sitä ”ääri-islamistisia ajatuksia” kannattavan henkilön taholta. Samassa kyselyssä moni juutalaistaustainen ilmaisi antisemitismin lisäksi huolensa muslimivastaisuuden kasvusta.

Komissaari Klein sanoi New York Timesille uskovansa, että keskustelun muslimien tekemistä viharikoksista on pelätty ajavan vähemmistöryhmiä toisiaan vastaan. Kleinin mukaan onkin tärkeää tuomita kaikenlainen antisemitismi.

– Mielestäni toimiva strategia on tuomita kaikenlainen antisemitismi — en halua aloittaa keskustelua siitä, mikä on vaarallisempaa tai ongelmallisempaa antisemitismiä kuin toinen, hän sanoi.

AfD flirttailee juutalaisvastaisuudella ja tukee Israelia

Saksassa viime vuosina suosiota saanutta äärioikeistopuolue AfD:ta on syytetty flirttailusta juutalaisvastaisuuden kanssa, ja puolue onkin tarjonnut alustaa antisemitismille, Kotonen sanoo.

Puolueella on ollut kaksijakoinen suhtautuminen juutalaisiin. Puolueen tunnetuimpiin kuuluva poliitikko Björn Höcke on muun muassa vaatinut ”180 asteen käännöstä” tavassa, jolla Saksa muistelee lähihistoriaansa.

Samanaikaisesti puolue on ratsastanut muslimivastaisella retoriikalla ja esiintynyt juutalaisten ja Israelin puolustajana.

Puolueen poliitikot ovat myös pyrkineet esittämään antisemitismin muslimimaahanmuuttajien Saksaan tuomana ilmiönä. Esimerkiksi puolueen poliitikko Jörg Meuthentviittasi Saksan nousseen ”maailmanmestariksi muslimien tuomassa antisemitismissä”.

Hallinto pyrkii kitkemään ongelmaa

Myös Saksan poliitikot ovat heränneet antisemitismin nousuun tuoreiden iskujen myötä.

Liittokansleri Angela Merkel on kutsunut antisemitismin kasvua häpeälliseksi, ja Saksa on pyrkinyt kitkemään antisemitismiä.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer on myöntänyt sisäministeriölle 18 miljardin euron budjetin ensi vuodelle muun muassa sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Hän on sanonut Saksassa olevan nollatoleranssin äärioikeistolle. Myös Saksan yliopistot ovat saaneet lisärahoitusta antisemitismin juurisyiden tutkimiseen.

Hoofer on myös luvannut, että kaikenlaisiin viharikoksiin puututaan laajemmalla otteella.

Sanna Raita-aho

STT

