Koronavirus on vienyt sairaalaan ennätysmäärän ihmisiä monissa Euroopan maissa

Koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten määrä on noussut tällä viikolla uuteen ennätykseen ainakin 14 Euroopan maassa, selviää uutistoimisto AFP:n keräämistä virallisista luvuista.

Pahimmalta tilanne näyttää Tshekissä, jossa viruksen vuoksi sairaalaan on joutunut 62 potilasta 100 000:ta asukasta kohti. Seuraavina tulevat Romania (57), Belgia (51) ja Puola (39).

AFP on kerännyt tiedot sairaaloiden luvuista 35 maasta Euroopassa. Joukossa on suurin osa EU-maista.

Tietojen mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa saavia ihmisiä on näissä 35 maassa nyt yhteensä 135 000, kun viikko sitten lukema oli alle 100 000.

Suurin kasvu potilasmäärässä prosenteissa mitattuna on ollut Serbiassa. Sitä seuraavat Belgia, Itävalta ja Italia.

Listan maista vain Montenegrossa lukema on ollut laskussa.

STT

